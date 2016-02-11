گلباران مسیر راهپیمایی ۲۲ بهمن در همدان/«ما تا آخر ایستاده ایم»

به گزارش خبرنگار مهر، مردم دارالمجاهدین همدان یکصدا به راهپیمایی ۲۲ بهمن ماه آمدند تا نشان دهند ریسمان محکم سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی ایران را به حماسه هفتم اسفندماه گره خواهند زد.

مردم همدان از ساعت ۱۰ صبح راهپیمایی خود را آغاز کردند و در محل اصلی گردهمایی حاضر شدند تا با طی کردن مسیر های مشخص شده سی و هفتمین سالگرد بهار آزادی را جشن بگیرند.

در راهپیمایی ۲۲ بهمن امسال همدان، همه مردم از کوچک و بزرگ، زن و مرد آمدند و پاسخ محکمی به یاوه گویی های آمریکا و دشمنان دادند.

با وجود سرمای شدید هوا اقشار مختلف مردم به صحنه آمده بودند تا در پاسداشت خون هشت هزار شهید همدانی سهیم باشند تا جایی که زمین از شور این دیدار در پوست خود نمی‌گنجید و آسمان آن‌قدر پاک نفس می‌کشید که گویی آزادترین لحظه را به خود دیده است.

جایگاه در نظر گرفته شده برای حضور مسئولان ارشد استان و سن سخنرانی دستیار ارشد و مشاور فرمانده کل قوا با تصاویری از سردار شهید حسین همدان، شهید مصطفی احمدی روشن و شهید چیت سازیان مزین شده بود که در نگاه به جایگاه بیش از همه جلب توجه می کرد.

مردم همدان راهپیمایی را از خیابان شریعتی به سمت چهارراه شریعتی و سپس آرامگاه بوعلی و در نهایت میدان امام (ره) رقم زدند و چه حس و حال عجیبی داشت حضور پرشور مردمی که وحدت و اتحاد و انسجام و هم دلی را زمزمه می کردند.

عده ای در میدان امام (ره) همدان با آتش زدن پرچم آمریکا و آل سعود این ندا را به گوش جهانیان می رساندند که آمریکای ملعون و آل سعود کافر تا ابد در حسرت دست یابی به یک وجب از این خاک سرخ ایران که مزین به خون شهیدان است، خواهند ماند

از نکات قابل توجه در راهپیمایی امسال روز ۲۲ بهمن ماه همزمان شدن آغاز زمان قانونی تبلیغات کاندیداهای انتخابات مجلس خبرگان رهبری بود که پوسترهایی از برخی کاندیداهای این انتخابات در طول مسیر راهپیمایی ۲۲ بهمن پخش شد.

سردادن شعارهای «خامنه ای کوثر است، دشمن او ابتر است»، «خامنه ای کوثر است، وارث پیغمبر است»، «یاد امام خمینی پاینده باد، نام شهیدان خدا زنده باد» و «راه امام و شهدا زنده است، نهضت ما همیشه پاینده است» نیز از شعارهای غالب راهپیمایان همدان بود.

علاوه بر حضور جانبازان ویلچری حضور مردان و زنان سالخورده در سرمای همدان همراهی همیشگی این افراد با انقلاب و امام را فریاد می زد.

راهپیمایان ۲۲ بهمن همچنین ماکت‌های دست‌ساز از رهبران رژیم صهیونیستی و آمریکا را با خود حمل می کردند که بر روی این ماکت‌ها شعارهایی علیه آمریکا و اسرائیل و همچنین شعارهایی در مذمت جنایات این دو رژیم درج شده بود.

گرفتن عکس یادگاری در کنار المان های انقلابی که در بهمن ماه امسال در میدان اصلی این شهر دایر شده است نیز از دیگر حواشی راهپیمایی مردم همدان بود.

گلباران مسیر راهپیمایی مردم همدان توسط هلی کوپتری که هر چند دقیقه از فراز آسمان همدان می گذشت نیز ار حاشیه های زیبای مراسم راهپیمایی امروز مردم همدان بود.

برپایی ایستگاه هایی برای جمع آوری کمک های مردمی به جبهه مقاومت نیز در راهپیمایی ۲۲ بهمن همدان خودنمایی می کرد و گرفتن عکس سلفی نیز برای خود جذابیتی خاص داشت.

آری جوانان همدانی ها با حضورشان به دنیا نشان دادند که پایه‌های فکری و اصول عقاید و فرهنگشان را نه از دشمنان، که از آزاد مردان متفکری همچون شهید سردار حسین همدانی ها گرفته اند و به منافقین کور دل نظام اسلامی ایران فهماندند اگرچه در سال‌های آغازین انقلاب اسلامی حضور نداشته اند تا سهمی در این پیروزی ارزشمند داشته باشند اما با حضور خود در این روز بزرگ، ادامه دهنده راه تمام شهیدانی خواهند بود که خونشان بهای امنیت امروز آنهاست.