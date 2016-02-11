مراسم راهپیمایی ۲۲ بهمن در سراسر استان کرمانشاه برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم باشکوه و دشمن شکن راهپیمایی یوم‌الله ۲۲ بهمن همصدا با سراسر کشور در جای جای استان کرمانشاه برگزار شد.

بر پایه این گزارش در شهرستان کرمانشاه اقشار مختلف مردم همچون سال های گذشته در این راهپیمایی عظیم حضور بهم رسانده و بار دیگر با آرمان‌های بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی ایران تجدید پیمان کردند.

راهپیمایی ۲۲ بهمن در شهر کرمانشاه از ۲ مسیر خیابان مدرس به سمت چهار راه بسیج و سه راه حافظیه به چهار راه بسیج برگزار و مردم با در دست داشتن پلاکاردهایی با شعارهای مرگ بر آمریکا، مرگ بر اسرائیل و شعارهای ضد صهیونیستی بار از استکبار اعلام انزجار کردند.

«مرگ بر آمریکا»، «مرگ بر اسرائیل»، «مرگ بر انگلیس» و «مرگ بر آل سعود خائن» محوری‌ترین شعار کرمانشاهیان در امروز بود و سردادن شعارهای انقلابی «۲۲ بهمن ماه یوم الله یوم الله»، «ما ذوالفقار حیدریم فدائیان رهبریم»، «ما ملت بیداریم از آمریکا بیزاریم» و «خونی که در رهبر ماست هدیه به رهبر ماست» ازسوی مردم به گوش رسید

از دیگر برنامه‌های مراسم راهپیمایی ۲۲ بهمن در شهرستان کرمانشاه به آتش کشیدن آدمک‌های نماد آمریکا، اسرائیل و آل سعود بود همچنین گروه سرود ۱۳۵۷ نفری دانش آموزان به اجرا پرداختند.

استاندار کرمانشاه در این مراسم اظهار داشت: ملت ایران اکنون در اوج اقتدار بوده و جریان مذاکرات هسته ای نمونه بارز این اقتدار است که ایران با ۶ قدرت بزرگ پشت میز مذاکرات نشست.

اسدالله رازانی حضور در انتخابات را دیگر نماد قدرت ملت ایران برشمرد و گفت: دشمن حضور شما را هم در خیابان و دفاع از دستاوردهای انقلاب و هم حضور در پای صندوق های رای رصد می کند.

وی بیان کرد: ابعاد و تشعشع انقلاب اسلامی ایران فقط مختص ایران نبود و اسلام را در دنیا احیا کرد و امروز قدرت اسلام در دنیا نمایان و این مرهون ایستادگی رهبری و ملت ایران است.

راهپیمایی ۲۲ بهمن در شهرستان روانسر

همچنین مردم ولایتمدار شهرستان روانسر حضور پرصلابت و دشمن شکن خود را در راهپیمایی ۲۲ بهمن به نمایش گذاشتند.

شعار «مرگ برآمریکا»، «مرگ بر اسرائیل» و «مرگ بر آل سعود خائن» نیز طنین صدای مردم روانسر در این روز بود و به آتش کشیدن تصاویر سران استکبار جلوه حماسه آفرین به راهپیمایی امروز در روانسر بخشید.

فرماندار شهرستان روانسر در این مراسم اظهار داشت: امروز شاهد هستیم مقام معظم رهبری به پشتوانه حضور همیشه در صحنه ملت مسلمان ایران در برابر ابرقدرت‌های عالم ایستاده است.

حسین ویس مرادی اقتدار ایران اسلامی، بر همزدن نقشه‌های شوم دشمنان و شکست پروژه ایران هراسی را نتیجه و ثمره انقلاب اسلامی دانست و افزود: ملت ایران استقلال و ازادی خود را با هیچ قیمتی از دست نخواهند داد.

حضور با عظمت مردم شهرستان جوانرود در راهپیمایی یوم‌الله ۲۲ بهمن

همزمان با سراسر کشور شعار «مرگ برآمریکا» به صورت یکپارچه توسط مردم متعهد و ولایتمدار جوانرود سر داده شد و مردم ایران شهرستان همگام با سایر مردم ایران در راهپیمایی یوم‌الله ۲۲ بهمن حضور یکپارچه به هم رساندند.

حضور اقشار مختلف مردم از دانش آموزان، نظامیان، علما در مراسم راهپیمایی امروز نشان از اتحاد و همدلی و پیام همبستگی برای جهان بود.

راهپیمایی باشکوه یوم‌الله ۲۲ بهمن در شهرستان دالاهو برگزار شد

راهپیمایی باشکوه یوم‌الله ۲۲ بهمن با حضور وصف ناشدنی و یکپارچه مردم دالاهو برگزار و شعار «مرگ بر آمریکا»، «مرگ بر اسرائیل»، «۲۲ بهمن ماه، یوم‌الله یوم‌الله» در این شهرستان از سوی مردم وفادار به آرمان‌های امام(ره) سر داده شد.

مردم انقلابی دالاهو از هر قشری با در دست داشتن تصاویر و تمثال نورانی حضرت امام(ره) عشق و محبت خود را به بنیانگذار کبیر انقلاب نشان دادند و نفرت و انزجار خود از صهیونیسم جهانی را بیان کردند.

حضور باشکوه مرزنشینان قصرشیرین در راهپیمایی یوم‌الله ۲۲ بهمن

همچنین مردم مرزنشین و انقلابی شهرستان قصرشیرین امروز باحضور باعظمت خود عشق و وحدت و اخلاص را نمایش گذاشتند و همچون سال‌های گذشته تعهد خود به آرمان‌های امام و رهبری را به اثبات رساندند.

مراسم باشکوه راهپیمایی ۲۲ بهمن در شهرستان قصرشیرین از مقابل جهاد کشاورزی آغاز و شرکت کنندگان در میدان مهدیه این شهرستان اجتماع به هم رساندند.

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع انسانی استانداری کرمانشاه در این مراسم اظهار داشت: استقلال، آزادی و امنیت ثمره تشکیل نظام جمهوری اسلامی ایران به رهبری امام خمینی(ره) است و باید قدر این نعمت الهی را بدانیم.

رضا رحیمی افزود: امروز با گذشت ۳۷ سال از پیروزی انقلاب شکوهنمد اسلامی ایران، کشور ما همچنان باصلابت و با اقتدار در جهان شناخته می‌شود و این به برکت خون شهدای انقلاب و دفاع مقدس است.

مراسم راهپیمایی ۲۲ بهمن در شهرستان هرسین برگزار شد

مراسم باشکوه راهپیمایی ۲۲ بهمن و آغاز سی و هشتمین سالگرد پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی ایران همصدا با سراسر کشور در شهرستان هرسین برگزار شد و باردیگر مردم انقلابی هرسین حضور دشمن شکنانه خود را به نمایش گذاشتند.

فرماندار شهرستان هرسین در این مراسم بیان کرد: استقلال نشان دهنده عدم وابستگی، نفی سلطه پذيری و استكبار ستيزی است و آزادی بیانگر آزادی بيان و اعتقاد، که آرمان مهم مردم است و جمهوری اسلامی نيز به معنای حاكميت الهی، خرد جمعی و حاكميت قرآن و ائمه(ع) به عنوان يک اصل جدايی ناپذير می‌باشد.

یاور محمدی ادامه داد: بعد از گذشت ۴ دهه از عمر جمهوری اسلامی در تمام صحنه‌های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به توانمندی رسيدیم و ثابت كردیم كه زبان مردم وحكومت ما زبان منطق واستدلال و تعامل سازنده با جهان است.

راهپیمایی یوم‌الله ۲۲ بهمن در شهرستان صحنه برگزار شد

امروز همنوا با سراسر ایران اسلامی جمع کثیری از انقلابیون صحنه در راهپیمایی یوم‌الله ۲۲ بهمن حضور به هم رسانده و با آرمان‌های امام و رهبری تجدید پیمان نمودند.

به آتش کشیدن پرچم استکبار جهانی پیام مردم شهرستان صحنه به جهان بود که تا ظلم برقرار است ملت ایران با استکبار دیپلماسی مذاکره نخواهد داشت.

حضور با اقتدار مردم گیلانغرب در راهپیمایی ۲۲ بهمن

مردم انقلابی و با اراده گیلانغرب حضور باشکوه خود را در یوم‌الله ۲۲ بهمن به نمایش گذاشته و همصدا با ملت ایران شعار «مرگ برآمریکا» و «مرگ بر اسرائیل» سردادند.

فرماندار شهرستان گیلانغرب در این مراسم اظهار داشت:اراده ملت بزرگ ایران در سایه نظام جمهوری اسلامی شکل گرفته و با قدرت آرمان‌های امام راحل(ره) را دنبال خواهیم کرد.

کرم محمدی با اشاره به انتخابات درپیشرو خواستار حضور باشکوه مردم برای خلق حماسه‌ای دیگر شد و گفت: حضور شما در انتخابات ۷ اسفند دشمن را ناامید می‌کند.

نمایش اقتدار یوم‌الله ۲۲ بهمن در شهرستان سنقر وکلیایی

امروز در راهپیمایی یوم‌الله ۲۲ بهمن مردم انقلابی و ولایتمدار شهرستان سنقروکلیایی زیر بارش برف به خیابان‌ها آمدند و شعار «مرگ بر آمریکا»، «مرگ بر اسرائیل» و... سردادند.

انقلابیون در سنقر نیز با اتحاد غیر قابل تصور باردیگر با آرمان‌های امام و رهبری تجدید پیمان نموده و با در دست داشتن پرچم مقدس و سه رنگ جمهوری اسلامی ایران حضور با عظمت خود در دفاع از ثمره خون شهیدان را به نمایش گذاشتند.

حضور اقتدارآفرین مردم شهرستان سرپل ذهاب در راهپیمایی ۲۲ بهمن با شعار «مرگ بر آمریکا»

مردم شهرستان سرپل ذهاب نیز حضور حداکثری خودرا همچون سال‌های گذشته برای تجدید پیمان با آرمان‌های امام و رهبری به نمایش گذاشتند و با دردست داشتن پلاکاردهای رنگارنگ و حاوی شعارهای مرگ برآمریکا و مرگ بر اسرائیل حامل پیام نفرت و انزجاز از استکبار بودند.

فرماندار سرپل ذهاب در این مراسم اظهار داشت: به طور قطع این حضور شما دشمن را متزلزل و ناامید می‌کند و اقتدار ایران را در جهان به گوش خواهد رساند.

جهانبخش حیدری همچنین با اشاره به انتخابات در پیشرو خواستار حضور کاندیداها در رقابتی سالم و در خور شأن ملت ایران شد و گفت: باید با حضور خود در انتخابات خبرگان رهبری و مجلس شورای اسلامی انتظارات مقام معظم رهبری را جامه عمل بپوشانیم.

راهپیمایی یوم‌الله ۲۲ بهمن در شهرستان اسلام آباد غرب برگزار شد

در شهرستان اسلام آباد غرب نیز حماسه حضور رقم خورد و مردم باحضور باشکوه خود و با مشت‌های گره کرده شعار مرگ بر آمریکا، مرگ بر اسرائیل و... سردادند.

حضور باشکوه دانش آموزان، نظامیان و اقشار مختلف مردم انقلابی با در دست داشتن تصاویر نورانی بنیانگذار کبیر انقلاب و به اتش کشیدن پرچم استکبار از برنامه‌های مراسم امروز بود.

مراسم راهپیمایی یوم‌الله ۲۲ بهمن در کنگاور برگزار شد

همزمان با سراسر کشور مردم شهرستان کنگاور نیز امروز به خیابان‌ها آمدند و حماسه حضور خلق کردند.

مردم کنگاور در حالی امروز برای تجدید پیمان با آرمان‌های امام و رهبری به خیابان‌ها آمدند که سوگوار شهید مدافع حرم سجاد حبیبی بودند و همچون دیگر سال‌ها عشق خود به خاندان عصمت و طهارت(ع) را نشان دادند.

در دست داشتن تصاویر شهدای والامقام و تصاویر نورانی امام راحل(ره) و مقام معظم رهبری جلوه زیبای مراسم راهپیمایی یوم‌الله ۲۲ بهمن در کنگاور بود.

حضور مردم شهرستان ثلاث باباجانی در یوم‌الله ۲۲ بهمن

مردم شهیدپرور و انقلابی ثلاث و باباجانی نیز امروز در راهپیمایی ۲۲ بهمن حماسه آفریدند و باردیگر با آرمان‌های بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی ایران تجدید بیعت نمودند.

حضور خانواده‌‌های معظم شهدا، مسئولان، علما، دانش آموزان و سایر اقشار در مراسم امروز مشهود و حماسه حضور با اقتدار در ثلاث رقم خورد.

اما در شهرستان پاوه حماسه‌ای دیگر به بار نشست

مردم انقلابی و شهیدپرور شهرستان پاوه همگام با ملت سرافراز ایران در راهپیمایی یوم‌الله ۲۲ بهمن حضور دشمن شکنانه خود را به نمایش گذاشتند و باردیگر بیعت خود را با مقام معظم رهبری به اثبات رسادند.

حضور برجسته علما، مسئولان، اقشار مختلف مردم و خانواده‌های معظم شهدا شهرستان پاوه در مراسم راهپیمایی یوم‌الله ۲۲ بهمن اقتدار و همبستگی را به نمایش گذاشت.

شعار مرگ بر آمریکا، مرگ بر آل سعود و مرگ بر اسرائیل محوری‌ترین شعارهای مردم شهرستان پاوه در مراسم امروز بود.