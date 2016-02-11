تهدیدهای دشمنان تاثیری در اراده ملت ایران ندارد

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد عابدی ظهر امروز در حاشیه راهپیمایی ۲۲ بهمن شهرستان اهر گفت: مردم ایران امروز به جهانیان نشان دادند تا رسیدن به قله موفقیت، از هیچ تلاشی دریغ نخواهند کرد و تهدیدات دشمنان نیز هیچ اثری در اراده پولادین ملت نخواهد داشت.

وی سپس ضمن تقدیر از حضور مردم و مسئولان شهرستان اهر در راهپیمایی یوم الله ۲۲ این حضور را نشانه وفاداری ملت ایران به آرمان های والای امام راحل، شهداء ومقام معظم رهبری دانست.

فرماندار شهرستان اهر همچنین با اشاره به انتخابات اسفند ماه نیز افزود: ملت ایران و به خصوص مردم شهرستان اهر نیز همچون راهپیمایی ۲۲ بهمن، با حضور گسترده خود در انتخابات ۷ اسفندماه و انتخاب نمایندگان شایسته برای مجلس خبرگان رهبری و مجلس شورای اسلامی اقتدار خود را به جهانیان نشان خواهند داد.

گفتنی است امروز راهپیمایی ۲۲ بهمن در شهرستان اهر همزمان با سراسر کشور برگزار شد و در این راهپیمایی که اقشار مختلف مردم حضور داشتند با شعارهای مرگ برآمریکا، مرگ بر اسرائیل و ۲۲ بهمن ماه یوم الله، بنیانگذار نهضت روح الله، ضمن انزجار از دشمنان خارجی و داخلی، با آرمان های والای امام راحل، شهداء و مقام معظم رهبری تجدید پیمان کردند.

همچنین در پایان مراسم راهپیمایی ضمن قرائت قطعنامه راهپیمایی ۲۲ بهمن، پرچم های آمریکا و اسرائیل نیز به آتش کشیده شد.

گفتنی است، با توجه به انتخابات پیش رو، کاندیداهای انتخابات مجلس شورای اسلامی نیز در راهپیمایی حضور داشتند.