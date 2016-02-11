اکران ۷ فیلم جشنواره فجر در اصفهان/بادیگارد بر پرده سینما ساحل

حسینعلی آقاییان زاده در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد اکران فیلم‌های هفتمین روز از جشنواره فجر در اصفهان اظهار داشت: بر اساس برنامه‌ریزی صورت گرفته، قرار است در سالن سینمایی مجتمع فرهنگی فرشچیان از ساعت ۱۸ و ۳۰ دقیقه امروز، فیلم «نقطه کور» به کارگردانی مهدی گلستانه به نمایش درآید.

وی افزود: همچنین در سینما ساحل از ساعت ۱۶ فیلم «آخرین بار کی سحر را دیدی» ساخته فرزاد موتمن اکران می‌شود و در ساعات‌ ۱۸ و ۲۰ نیز به ترتیب فیلم‌های «بادیگارد» به کارگردانی ابراهیم حاتمی‌کیا و « بارکد» به كارگردانی مصطفی کیایی به روی پرده می‌رود.

دبیر ششمین جشنواره فیلم فجر اصفهان با اشاره به فیلم‌های سینما سپاهان بیان داشت: لاک قرمز سیدجلال سیدحاتمی، سیانور بهروز شعیبی و لانتوری رضا درمیشیان نيز به ترتیب در سانس‌های ۱۶، ۱۸ و ۲۰ اکران می‌شود.

امکان اکران لانتوری در سانس فوق العاده

وی ادامه داد: برای ساعت ۲۲ امشب در سینما سپاهان امکان اکران مجدد فیلم لانتوری در سانس فوق‌العاده وجود دارد و در سینما ساحل نیز امکان برنامه‌ریزی برای سانس فوق‌العاده بادیگارد می‌رود.

گفتنی است همزمان با سی و چهارمین جشنواره فیلم فجر تهران در اصفهان نیز فیلم‌های جشنواره فجر از ۱۶ لغایت ۲۵ بهمن ماه در سینما سپاهان، سینما ساحل در سه و چهار سانس و در سالن سینمایی مجتمع فرهنگی هنری استاد فرشچیان نیز در یک سانس اکران می‌شود.