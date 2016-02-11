گاز پیک نیک در قم قربانی گرفت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه علوم پزشکی قم، در پی اعلام مسمومیت آقای حدود ۴۰ ساله با گاز پیک‌نیک به اورژانس قم، مأموران این مرکز برای کمک‌های امدادی اعزام شدند که فرد مصدوم بر اثر استنشاق گاز دی اکسید کربن فوت کرد.

تاکنون ۹ نفر در استان به واسطه این گاز مرگبار جان خود را از دست داده و بیش از۷۰ نفر نیز دچار کاهش سطح هوشیاری بادرجات مختلف شده‌اند.

اقدامات اورژانس قم در ۲۲ بهمن

بر اساس گزارش مرکز حوادث و فوریت‌های پزشکی استان قم، همزمان با یوم الله ۲۲ بهمن، نیروهای اورژانس قم آمادگی کامل داشته و به مردم خدمات رسانی کردند.

استقرار ۱۰ دستگاه آمبولانس درمسیر راهپیمایی تاحرم مطهر، گشت ۴ دستگاه موتورلانس در محلهای پرترافیک وپرازدحام و آمادگی پایگاه‌های اورژانس در تمامی بخش‌های استان از جمله اقدمات اورژانس قم بود.

همچنین باتوجه به پیش بینی تردد بالا در محورهای استان تمامی پایگاه‌های شهر و جاده‌ای استان و اتوبوس آمبولانس و نیز بالگرد اورژانس ۱۱۵ در آمادگی صددرصدی جهت ارایه هرگونه خدمات درمانی بود.