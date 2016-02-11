به گزارش خبرنگار مهر، محمد بخیطی ظهر پنجشنبه با حضور در میدان امام اصفهان در جمع راهپیمایان ٢٢ بهمن اظهار داشت: سالروز پیروزی انقلاب اسلامی را به همه مردم ایران و اصفهانی‌ها تبریک می‌گویم؛ این انقلاب به عنوان بزرگ‌ترین انقلاب جهان معاصر برگرفته از نهضت بزرگ عاشورا و شهدای کربلا و در راستای حرکت انقلابی امام حسین (ع) بوده است.

وی افزود: هشت سال بیشتر نداشتم که با انقلاب ایران آشنا شدم و متوجه این نکته شدم که این انقلاب در حالی پیروز شده که تمام دنیای باطل علیه این انقلاب برحق به پا خواسته بود؛ این گونه بود که من شیفته این انقلاب شدم.

دبیر مجلس سیاسی انصارالله یمن با اشاره به تاثیر انقلاب اسلامی ایران بر ملت‌های جهان تاکید کرد: این تاثیر بر دنیای اسلام و به ویژه در یمن به خوبی نمایان است؛ از دیدگاه من وجوه تشابه زیادی میان انقلاب اسلامی ایران و یمن وجود دارد.

وی با بیان اینکه انقلاب یمن نیز همانند انقلاب اسلامی ایران مراحل مختلفی را تا پیروزی پشت سر گذاشته است، ابراز داشت: کودتای آمریکا بر علیه مصدق از جمله دیگر تشابه‌های این دو انقلاب است و در یمن نیز این کودتا رخ داد اما ما سرانجام پیروز شدیم.

بخیطی ادامه داد: برخلاف نقشه‌های دشمن ملت یمن نیز این کودتا را پشت سرگذاشت و توطئه‌های آمریکا در راستای انحراف یا توقف انقلاب مردم یمن بی‌نتیجه باقی می‌ماند.