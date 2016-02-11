برای سامان دادن پناهندگان به ۴۵۰ میلیون یورو نیاز است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دویچه وله، «آندره نهلس» وزیر کار آلمان با بیان این مطلب که امکانات مالی و رفاهی موجود در این کشور برای سامان دادن پناهندگان وارد شده به آلمان کافی نیست، گفت: تنها در سال ۲۰۱۵ حدود یک میلیون نفر پناهنده وارد آلمان شده اند که برای تامین نیاز های رفاهی و اقتصادی این تعداد، دست کم به ۱۰۰ هزار شغل و حدود ۴۵۰ میلیون یورو پول جهت آموزش آنها نیاز داریم. اما امکان فراهم آوردن هیچ یک از این شرایط وجود ندارد.

«نهلس» همچنین گفت: نباید در بلند مدت روی پرداخت حقوق بیکاری به پناهجویان حساب کنیم. در غیر این صورت به جای حل مشکلات، دچار به راه افتادن غارت و آتش سوزی می شویم. بنابر این ما نیاز به منابع مالی بیشتری برای سازمان دهی این تعداد پناهنده نیاز داریم.

گفتنی است، نهلس پیش از این از مقامات اتحادیه اروپا، رسیدگی سریع به وضعیت پناهندگان وارد شده به این قاره را خواستار شده بود. او در مورد احتمال وارد شدن آسیب های جدی به ۲۸ کشور عضو اتحادیه اروپا و همچنین به خطر افتادن وضعیت و امنیت گذرنامه شنگن در صورت عدم رسیدگی به وضع پناهندگان هشدار داده بود.