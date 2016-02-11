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۲۲ بهمن ۱۳۹۴، ۱۶:۱۲

ولیعهد امارات برای سفری ۳ روزه وارد دهلی نو شد

ولیعهد امارات برای سفری ۳ روزه وارد دهلی نو شد

«شیخ محمد بن زاید آل نهیان» ولیعهد امارات برای سفری ۳ روزه وارد دهلی نو شد و مورد استقبال رسمی « نارندرا مودی» نخست وزیر هند قرار گرفت.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه «پاکستان»، «شیخ محمد بن زاید آل نهیان» ولیعهد امارات برای سفری ۳ روزه وارد دهلی نو شد و در فرودگاه «پالام» مورد استقبال رسمی «نارندرا مودی» نخست وزیر هند قرار گرفت.  

ولیعهد امارات در این سفر ۳ روزه درباره موضوعاتی چون انرژی، اقتصاد، امنیت با سران  دولت دهلی نو به بحث و تبادل نظر خواهد پرداخت. احتمال می رود توافقنامه هایی در بخش انرژی هسته ای، فن آوری اطلاعات، راه آهن و الکترونیک بین دو کشور به امضا برسد.  

لازم به ذکر است نارندرا مودی سال پیش بعد از گذشت ۳۴ سال به عنوان اولین نخست وزیر هند به امارات سفر کرد و مورد استقبال «شیخ محمد بن زاید آل نهیان» ولیعهد این کشور قرار گرفت. ولیعهد امارات با «سوشما سوراج» وزیر خارجه هند نیز دیدار و گفتگو کرد.  

کد مطلب 3050061
علی کاووسی نژاد

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