به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه «پاکستان»، «شیخ محمد بن زاید آل نهیان» ولیعهد امارات برای سفری ۳ روزه وارد دهلی نو شد و در فرودگاه «پالام» مورد استقبال رسمی «نارندرا مودی» نخست وزیر هند قرار گرفت.

ولیعهد امارات در این سفر ۳ روزه درباره موضوعاتی چون انرژی، اقتصاد، امنیت با سران دولت دهلی نو به بحث و تبادل نظر خواهد پرداخت. احتمال می رود توافقنامه هایی در بخش انرژی هسته ای، فن آوری اطلاعات، راه آهن و الکترونیک بین دو کشور به امضا برسد.

لازم به ذکر است نارندرا مودی سال پیش بعد از گذشت ۳۴ سال به عنوان اولین نخست وزیر هند به امارات سفر کرد و مورد استقبال «شیخ محمد بن زاید آل نهیان» ولیعهد این کشور قرار گرفت. ولیعهد امارات با «سوشما سوراج» وزیر خارجه هند نیز دیدار و گفتگو کرد.