فرصت حل بحران سوریه تمام شده است؛ خطر داعش را درک کنید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صدا و سیما، محمد جواد ظریف که برای شرکت در نشست بینالمللی کمک به سوریه و همچنین اجلاس امنیتی مونیخ به این شهر سفر کرده است، گفت: کشورهای غربی و برخی کشورهای منطقه باید واقعیات مبارزه مشترک همهجانبه با افراطگرایی و فرقهگرایی در منطقه را درک کنند و به یک راهحل معقول برای پایان دادن به بحران سوریه برسند.
وی با بیان اینکه فرصت حل و فصل بحران سوریه گذشته است، گفت: ضروری است کشورهای غربی و برخی کشورهای منطقه هر چه سریعتر واقعیات منطقه و خطر داعش را درک کنند.
رئیس دستگاه دیپلماسی کشورمان در پاسخ به این سؤال که برخی طرفهای شرکت کننده در اجلاس سوریه میگویند فرصت حل و فصل بحران سوریه تمام شده اما از سوی دیگر در روند مذاکرات کارشکنی میکنند، گفت: به نظر ما هم مدتی است ضربالاجل گذشته و به واقع بحران سوریه در رسیدن به یک راهحل به علت برخی سیاستهای غلط و اصرار بر پیششرط های غیرقابل حصول، غیرمنطقی، نامعقول و غیرقانونی عقب افتاده است.
ظریف با تأکید بر اینکه وقت تنگ است، افزود: کسانی که خارج از سوریه هستند وظیفهشان تسهیل روند صلح در سوریه است نه اینکه برای مردم این کشور شرط و شروط تعیین کنند.
وزیر امور خارجه کشورمان در ادامه با اشاره به برخی کارشکنیها در دور قبلی مذاکرات سوریه که منجر به تعلیق ادامه گفتگوها شد، افزود: اکنون در زمان بسیار مهمی قرار داریم و نیاز است مذاکرات با جدیت دنبال شود.
وی مشخص شدن گروههای معارض را از تروریستها به منظور ادامه روند مذاکرات ضروری دانست و گفت: پیش از نشست امشب چند ملاقات دوجانبه مرتبط با بحث سوریه خواهیم داشت که ملاقات با نماینده ویژه دبیر کل سازمان ملل در امور سوریه و وزرای امور خارجه چین و روسیه از آن جمله است.
بر اساس این گزارش، نشست بینالمللی کمک به حل بحران سوریه از ساعت ۱۸ به وقت محلی در هتل هیلتون شهر مونیخ با حضور وزرای امور خارجه ۱۵ کشور و نمایندگان سازمانهای بینالمللی و منطقهای برگزار میشود.
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