به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از راشاتودی، "ویتالی چورکین"، نماینده دائم روسیه در سازمان ملل، روز پنجشنبه در رابطه با اختلاف نظر کشورش با مقامات آمریکایی گفت: این اختلاف نظر ها به معنی مواجهه و درگیری دو کشور نیست.

او هم چنین با اشاره به اختلاف نظر دو کشور بر سر مساله سوریه و اوکراین گفت: اختلاف نظر بر سر مساله اوکراین و سوریه دلیل بر قطع همکاری های میان روسیه و آمریکا در زمینه هایی چون مبارزه علیه تروریسم نمی شود.

چورکین با اشاره توافق حاصل میان ایران و غرب بر مساله هسته ای گفت: این خود، مثال خوبی است برای نشان دادن همکاری روسیه و آمریکا در حل مسائل بین المللی.

فرستاده دائم روسیه در سازمان ملل در پاسخ به احتمال مداخله نظامی ترکیه و عربستان سعودی در سوریه تاکید کرد: بدون شک، چنین اتفاقی در صورت وقوع، به جنگ پنج ساله سوریه بیشتر دامن خواهد زد و تنها آن را تشدید می کند.