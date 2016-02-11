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۲۲ بهمن ۱۳۹۴، ۱۶:۳۹

چورکین:

مداخله نظامی ترکیه و عربستان بحران سوریه را تشدید می‌کند

مداخله نظامی ترکیه و عربستان بحران سوریه را تشدید می‌کند

نماینده دائم روسیه در سازمان ملل هر گونه مداخله نظامی ترکیه و عربستان در سوریه را عامل تشدید بحران این کشور دانست.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از راشاتودی، "ویتالی چورکین"، نماینده دائم روسیه در سازمان ملل، روز پنجشنبه در رابطه با اختلاف نظر کشورش با مقامات آمریکایی گفت: این اختلاف نظر ها به معنی مواجهه و درگیری دو کشور نیست.

او هم چنین با اشاره به اختلاف نظر دو کشور بر سر مساله سوریه و اوکراین گفت: اختلاف نظر بر سر مساله اوکراین و سوریه دلیل بر قطع همکاری های میان روسیه و آمریکا در زمینه هایی چون مبارزه علیه تروریسم نمی شود.

چورکین با اشاره توافق حاصل میان ایران و غرب بر مساله هسته ای گفت: این خود، مثال خوبی است برای نشان دادن همکاری روسیه و آمریکا در حل مسائل بین المللی.

فرستاده دائم روسیه در سازمان ملل در پاسخ به احتمال مداخله نظامی ترکیه و عربستان سعودی در سوریه تاکید کرد: بدون شک، چنین اتفاقی در صورت وقوع،  به جنگ پنج ساله سوریه بیشتر دامن خواهد زد و تنها آن را تشدید می کند.  

کد مطلب 3050072

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