ایران دوستی خود به افغانستان را به اثبات رسانده است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری «افق»، جشن سی و هفتمین سالروز پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی ایران در سفارت ایران در شهر کابل و با حضور«محمد رضا بهرامی» سفیر کشورمان و «عبدالله عبدالله» رئیس اجرایی دولت وحدت ملی افغانستان برگزار شد.

در مراسم تجلیل از سالروز پیروزی جمهوری اسلامی ایران در سفارت افغانستان در کابل شخصیت‌های سیاسی، رهبران سابق افغانستان و از جمله «عبدالله عبدالله» رئیس دولت وحدت ملی افغانستان، شرکت کردند.

محمد رضا بهرامی سفیر جمهوری اسلامی ایران در این مراسم گفت: امروزه تهدیدهای جدیدی در قالب افراط‎ گرایی که عمدتا منبع و ریشه خارجی داشته به یکی از نگرانی‌های عمده درمنطقه تبدیل شده است، در صورت گسترش آن بیم آن می‌رود که دامنه‌ آن بیش از بیش گسترش یابد.

وی در ادامه افزود: مبارزه با گروههای افراط ‌‌گرا و تروریستها از اولویت‌ های سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران است.

«عبدالله عبدالله» پیروزی انقلاب اسلامی ایران را به مردم و دولت جمهوری اسلامی ایران تبریک گفت و افزود: با گذشت زمان روابط میان افغانستان و ایران بهبود یافته و ایران درعمل رابطه‌ دوستانه‌ خویش را با افغانستان به اثبات رسانده است.