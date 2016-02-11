  1. بین الملل
  2. آسیای غربی
۲۲ بهمن ۱۳۹۴، ۱۷:۳۵

آمریکا یکی از رهبران القاعده را در فهرست تحریمهای خود قرار داد

آمریکا یکی از رهبران القاعده را در فهرست تحریمهای خود قرار داد

آمریکا «سلام محمد نجیم الحیابی» از رهبران القاعده در افغانستان را در فهرست تحریم های خود قرار داده است.

 به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری «بخدی»، آمریکا «سلام محمد نجیم الحیابی» یکی از رهبران القاعده در افغانستان را در فهرست تحریمهای خود قرار داد. « نجیم الحیابی» در سال ۲۰۰۹ در شرق افغانستان افراد زیادی را بر علیه دولت و نیروهای ناتو در افغانستان بسیج کرد، وی یکی از فرماندهان شبکه تروریستی القاعده به شماری می رود که در چندین عملیات تروریستی دست دارد.

آمریکا اعلام کرده است: تمامی سرمایه و دارایی الحیابی مسدود می شود و هیچ کسی اجازه معامله با وی را ندارد.

شبکه القاعده یکی از شبکه های تروریستی است که در پاکستان و در بخش های از افغانستان فعالیت های تروریستی انجام می دهد.

این گروه بعد از سال ۲۰۰۱ بعنوان یک شبکه تروریستی در سازمان ملل شناخته شده، افراد القاعده در سال ‌های گذشته ضمن حمایت از طالبان، حملات زیادی را در افغانستان راه اندازی کردند که ده ها غیرنظامی در آن کشته شدند.

کد مطلب 3050081
علی کاووسی نژاد

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها