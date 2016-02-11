آمریکا یکی از رهبران القاعده را در فهرست تحریمهای خود قرار داد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری «بخدی»، آمریکا «سلام محمد نجیم الحیابی» یکی از رهبران القاعده در افغانستان را در فهرست تحریمهای خود قرار داد. « نجیم الحیابی» در سال ۲۰۰۹ در شرق افغانستان افراد زیادی را بر علیه دولت و نیروهای ناتو در افغانستان بسیج کرد، وی یکی از فرماندهان شبکه تروریستی القاعده به شماری می رود که در چندین عملیات تروریستی دست دارد.

آمریکا اعلام کرده است: تمامی سرمایه و دارایی الحیابی مسدود می شود و هیچ کسی اجازه معامله با وی را ندارد.

شبکه القاعده یکی از شبکه های تروریستی است که در پاکستان و در بخش های از افغانستان فعالیت های تروریستی انجام می دهد.

این گروه بعد از سال ۲۰۰۱ بعنوان یک شبکه تروریستی در سازمان ملل شناخته شده، افراد القاعده در سال ‌های گذشته ضمن حمایت از طالبان، حملات زیادی را در افغانستان راه اندازی کردند که ده ها غیرنظامی در آن کشته شدند.