به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شهرداری قم، مرتضی سقاییان‌نژاد در حاشیه حضور در راهپیمایی یوم‌الله ۲۲ بهمن اظهار کرد: امروز در سی و هفتمین سالروز پیروزی انقلاب اسلامی شاهد حضور گسترده و با شکوه‌تر مردم در راهپیمایی ۲۲ بهمن بودیم و مردم ایران اسلامی و مردم شهر مقدس در راهپیمایی حضوری معنادار داشتند.

وی افزود: راهپیمایی ۲۲ بهمن امسال مردم غیور پیام روشنی برای سردمداران استکبار است، استکبار جهانی باید این حقیقت را دریابند که درخت تنومند انقلاب اسلامی به بار نشسته و ندای استقلال و آزادی را در سراسر جهان طنین انداز نموده است.

وی با اشاره به توطئه‌های دشمنان برای ضربه زدن به حرکت ایران اسلامی بیان کرد: مردم با حضور خود در این راهپیمایی به دنیا نشان دادند که تا پای جان در مسیر حفظ انقلاب و آرمان‌ها ثابت قدم هستند و حمایت آن‌ها همواره از انقلاب و نظام اسلامی ادامه خواهد داشت.

شهردار قم تصریح کرد: شرکت و حضور اثرگذار مردم در راهپیمایی ۲۲ بهمن امسال تجدید میثاق مجددی است با امام خمینی(ره)، شهیدان گرانقدر و مقام معظم رهبری حضرت آیت الله خامنه‌ای در پاسداری از ودیعه الهی و هدیه غیبی نظام مقدس جمهوری اسلامی و حمایت از مردم آزاده و مظلوم جهان است.

سقائیان‌نژاد با اشاره به اینکه باید از این مردم و حمایت‌های ایشان از نظام اسلامی قدر‌شناسی کرد، گفت: بهترین راه قدر‌شناسی خدمت به این مردم شریف است که در همه حال پشتیبانی خود را از نظام ثابت کرده‌اند و ما نیز در مدیریت شهری همه توان خود را به کار می‌گیریم که بتوانیم خدماتی در خورشان و شایسته را به ایشان ارائه کنیم.

وی در خاتمه بیان کرد: مدیریت شهری در قم برنامه‌ریزی جامع و گسترده‌ای برای رسیدن قم به جایگاهی در خورشان پایتخت مذهبی جهان تشیع و پایگاه انقلاب داشته است و امیدواریم که بتوانیم به وظایفی که در این مسیر بر دوش داریم جامه عمل بپوشانیم.