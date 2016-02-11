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۲۲ بهمن ۱۳۹۴، ۱۷:۳۱

شهردار قم:

بهترین راه قدر‌شناسی از مردم خدمت شایسته است

بهترین راه قدر‌شناسی از مردم خدمت شایسته است

قم - شهردار قم با اشاره به حضور گسترده مردم در راهپیمایی ۲۲ بهمن، گفت: بهترین راه قدر‌شناسی خدمت شایسته به این مردم شریف است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شهرداری قم، مرتضی سقاییان‌نژاد در حاشیه حضور در راهپیمایی یوم‌الله ۲۲ بهمن اظهار کرد: امروز در سی و هفتمین سالروز پیروزی انقلاب اسلامی شاهد حضور گسترده و با شکوه‌تر مردم در راهپیمایی ۲۲ بهمن بودیم و مردم ایران اسلامی و مردم شهر مقدس در راهپیمایی حضوری معنادار داشتند.

وی افزود: راهپیمایی ۲۲ بهمن امسال مردم غیور پیام روشنی برای سردمداران استکبار است، استکبار جهانی باید این حقیقت را دریابند که درخت تنومند انقلاب اسلامی به بار نشسته و ندای استقلال و آزادی را در سراسر جهان طنین انداز نموده است.

وی با اشاره به توطئه‌های دشمنان برای ضربه زدن به حرکت ایران اسلامی بیان کرد: مردم با حضور خود در این راهپیمایی به دنیا نشان دادند که تا پای جان در مسیر حفظ انقلاب و آرمان‌ها ثابت قدم هستند و حمایت آن‌ها همواره از انقلاب و نظام اسلامی ادامه خواهد داشت.

شهردار قم تصریح کرد: شرکت و حضور اثرگذار مردم در راهپیمایی ۲۲ بهمن امسال تجدید میثاق مجددی است با امام خمینی(ره)، شهیدان گرانقدر و مقام معظم رهبری حضرت آیت الله خامنه‌ای در پاسداری از ودیعه الهی و هدیه غیبی نظام مقدس جمهوری اسلامی و حمایت از مردم آزاده و مظلوم جهان است.

سقائیان‌نژاد با اشاره به اینکه باید از این مردم و حمایت‌های ایشان از نظام اسلامی قدر‌شناسی کرد، گفت: بهترین راه قدر‌شناسی خدمت به این مردم شریف است که در همه حال پشتیبانی خود را از نظام ثابت کرده‌اند و ما نیز در مدیریت شهری همه توان خود را به کار می‌گیریم که بتوانیم خدماتی در خورشان و شایسته را به ایشان ارائه کنیم.

وی در خاتمه بیان کرد: مدیریت شهری در قم برنامه‌ریزی جامع و گسترده‌ای برای رسیدن قم به جایگاهی در خورشان پایتخت مذهبی جهان تشیع و پایگاه انقلاب داشته است و امیدواریم که بتوانیم به وظایفی که در این مسیر بر دوش داریم جامه عمل بپوشانیم.

کد مطلب 3050099

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