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۲۲ بهمن ۱۳۹۴، ۱۷:۴۳

مسئول ستاد دهه فجر جمعیت هلال احمر عنوان کرد؛

استقبال هموطنان از چادرهای استراحت و اقامه نماز

استقبال هموطنان از چادرهای استراحت و اقامه نماز

مسئول ستاد بزرگداشت دهه فجر جمعیت هلال احمر، از استقبال هموطنان از استراحتگاه های برپا شده در طول مسیر راهپیمایی یوم الله ۲۲ بهمن خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، غلامرضا گنج آبادی در راهپیمایی یوم الله ۲۲ بهمن با اشاره به اینکه جمعیت هلال احمر از ماه ها قبل برای ارائه خدمات به هموطنان در راهپیمایی ۲۲ بهمن برنامه ریزی کرده است، افزود: به منظور ارائه خدمات امدادی به هموطنان ۳۴ پست امدادی در سرتاسر مسیر راهپیمایی مستقر شد، به علاوه ۳۷ دستگاه آمبولانس نیز در مسیرهای منتهی به میدان آزادی به منظور ارائه خدمات مستقر هستند.

وی در خصوص برپا چادرهایی به منظور استراحت سالمندان و مادران دارای نوزاد، تاکید کرد: در طول سالیان گذشته که راهپیمایی برگزار می شد، نیاز به وجود مراکزی برای استراحت سالمندان و همچنین محل هایی برای برپایی نماز احساس می شد که جمعیت هلال احمر، برنامه ریزی های لازم برای برپایی چادرهای استراحت و اقامه نماز انجام شد.

مسئول ستاد بزرگداشت دهه مبارک فجر جمعیت هلال احمر به برپایی پست های امداد و نجات اشاره کرد و یادآور شد: در صورت بروز حادثه برای هموطنان در طول راهپیمایی ملی ۲۲ بهمن، امدادگران و نجاتگران هلال احمر به کمک هموطنان آمدند.

وی عنوان کرد: از ابتدای آغاز راهپیمایی تنها یک حادثه برای کودکی رخ داد که از نرده های وسط خیابان سقوط کرد و دچار تروما از ناحیه سر شد که امدادگران هلال احمر بلافاصله نسبت به امدادرسانی به این کودک اقدامات لازم را انجام دادند.

کد مطلب 3050105
حبیب احسنی پور

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