معرفی برندگان فیلم فجر ۳۴/ «ایستاده در غبار» بهترین فیلم شد

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم اختتامیه سی و چهارمین جشنواره فیلم فجر، عصر امروز پنجشنبه ۲۲ بهمن ماه ساعت ۱۹ با حضور مدیران و سینماگران با قرائت قرآن و پخش سرود جمهوری اسلامی در برج میلاد آغاز شد.

اجرای این مراسم را محمد سلوکی و کارگردانی آن را محمد پرویزی برعهده دارد.

از میان مدیرانی که در برج میلاد حضور پیدا کرده اند می توان به علی جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، حسین نوش آبادی سخنگوی وزارت ارشاد، حسین فریدون دستیار ویژه رییس جمهور، حجت الله ایوبی رییس سازمان سینمایی، علیرضا تابش مدیرعامل بنیاد سینمایی فارابی و حسین مسافرآستانه مشاور رییس سازمان سینمایی اشاره کرد.

همچنین عوامل فیلم هایی که نامزد دریافت سیمرغ در این دوره از جشنواره شده اند نیز در سالن حضور دارند. این مراسم بدون فرش قرمز برگزار شد.

حمید فرخ‌نژاد، مهتاب کرامتی، محمد معتمدی، رضا کیانیان، نیکی کریمی، ابوالحسن داودی، سید جمال ساداتیان، سیروس الوند، فرزاد موتمن، بهرام رادان، شهرام مکری، مجید مظفری، پرویز پرستویی، فرهاد اصلانی، طناز طباطبایی، نسیم ادبی و ... از جمله هنرمندان حاضر در این مراسم هستند.

محمد سلوکی در ابتدای این مراسم خطاب به حاضران در مراسم اختتامیه اعلام کرد که محمد حیدری به دبیر سی و چهارمین جشنواره فیلم فجر نامه نوشته است.

نامه دبیر جشنواره به خودش

در ادامه محمد حیدری دبیر سی و چهارمین جشنواره فیلم فجر روی صحنه آمد و در حالی که سکوت کرده و به جمعیت خیره مانده بود، صدای ضبط شده او که متن نامه را قرائت می کند در سالن پخش شد. در بخش هایی از این نامه آمده است: این راه آمدم تا ببینم کجاهای راه احتیاج به ترمیم دارد، کجاها اشتباه رفتم و چه کار باید کرد.

در متن این نامه آمده است:

«سلام

این نامه را برای شما می نویسم شاید عجیب باشد که خودت برای خودت نامه بنویسی و خودت به خودت بگویی که چگونه می توانی بهتر باشی یا کجای این راه را باید دوباره ترمیم کنی؛ هیچ قاضی و محکمه ای جز وجدان نمی تواند انسان را با خودش رو به رو کند و از این دیدار در میعادگاه مفهوم عمل باکی نداشته باشد، پس... من محمد حیدری متولد سال ۱۳۴۹ زاده ایران، همین خاک پر غرور برای شما آقای حیدری دبیر محترم فجر می نویسم، جایگاهی که در آن قرار گرفته ای نه متعلق به تو نه بسیاری دیگر پیش و پس از توست، روخانه ای است که محل گذر است و دوباره از آن نمی توان گذشت. بیاموز از آن فرهنگ مدارا را که نیازمند جامعه مدنی امروز است به دوستان نزدیک باش و به رقیبان نزدیکتر. بگذار شنیدن از ضعف های خویش را بیاموزیم، بیاموز جشنواره آوردگاه سلیقه هاست. قیاس در کار هنری امری نسبی است و انتخاب سخت ترین کار است اما چاره ای جز انتخاب نیست و همین انتخاب است که تراژدی را می سازد، زندگی را می سازد و در کنار رقابت، رفاقت را می سازد.

آقای حیدری یاد بگیر امسال و این جشنواره می گذرد سیمرغ را تو نمی دهی. دیگران می گیرند و این هر دو در خانواده بزرگ سینما شکر خداوند را طلب می کند و تنگ نظری را در این میان جایی نیست چرا که مهم برنده شدن نیست و بیاموز که اصلا بردی و باختی وجود ندارد، سینما المپیک نیست، تصویری برای تشریح اندیشه هاست و به اشتراک گذاشتن خویش با دیگران با آینه ای در دست در برابر جامعه ای که نسبت به آن همگی مسئولیم... و مردمانی شریف که ما را می بینند و قضاوتمان می کنند.

از تو می خواهم سروری فرو افتاده باشی و باور داشته باش تو نیز کامل نبودی و نخواهی بود، در رفع ضعف ها و نقص های خویش بکوشی و اگر حسنی بود فراموشش کنی. دیگر آنکه بدانی همدلی و تعامل مسیری است برای ساختن چیزهایی است که نداریم تو را آقای حیدری و سینماگران این مُلک را به عنوان یک مخاطب سینما، به مدارا، همدلی و تعامل با یکدیگر و دوستی و صلح و پرهیز از هر گونه قضاوت و داوری دعوت می کنیم. امید، امید، امید نقشی که آینده را می سازد.»

پخش کلیپ های مختلفی با موضوع پیام وزیر ارشاد و رییس سازمان سینمایی، فعالیت دبیرخانه فجر، اقتصاد مقاومتی و مساله تحریم ها از دیگر بخش های مراسم بود.

برندگان بخش انیمیشن

اولین بخش از اهدای جوایز مراسم اختتامیه سی و چهارمین جشنواره فیلم فجر به معرفی برگزیدگان بخش پویانمایی اختصاص داشت.

جایزه ویژه این بخش ضمن تقدير از مجيد اسماعيلی برای فيلم «پادشاه آب»، به حامد كاتبی برای کارگردانی فیلم «در مسیر باران» اهدا شد.

جایزه بهترين فيلم انيميشن به محمد امين همدانی برای انیمیشن «فهرست مقدس» تقدیم شد.

همدانی در این مراسم عنوان کرد: امسال ۸ انیمیشن در جشنواره شرکت کرد و باعث شگفتی شد. دغدغه ما سیمرغ نیست و دغدغه‌مان دیده شدن است. مخاطب ما مسئولان فرهنگی کشور است.

کارگردان فیلم «فهرست مقدس» گفت: خوشحالم که در جشنواره سی‌وچهارم خانواده انیمیشن حضور داشتند. این دوره از جشنواره ۸ فیلم انیمیشن نمایش داده شد، فیلم‌هایی که متوسط ۵۰ نفر روی هر یک از آنها به مدت زمان دو یا سه سال با بودجه متوسط یک میلیارد کار کردند و ای کاش این هنر ارزنده به خوبی دیده شود.

وی ادامه داد: در سالی که انیمیشن نام داشت و «شاهزاده روم» با وجود بی‌مهری‌ها به خوبی فروخت و دیده شد، ۸ انیمیشن در جشنواره حاضر شدند، انیمیشن‌هایی که خودشان روی پای خودشان ایستادند. در زمانی که انیمیشن می‌خواهد خودش را ثابت کند، ما امیدواریم که به این بخش توجه بیشتری شود.

برندگان بخش «هنر و تجربه»

از بین نامزدهای بخش «هنر و تجربه» شامل «چهارشنبه» به کارگردانی سروش محمدزاده، «سگ و دیوانه عاشق» به کارگردانی علی محمد قاسمی، «ممیرو» به کارگردانی هادی محقق، «نیم رخ ها» به کارگردانی زنده یاد ایرج کریمی و «یک شهروند کاملا معمولی» به کارگردانی مجید برزگر تندیس ویژه این بخش تقدیم شد به سروش محمدزاده برای کارگردانی «چهارشنبه».

سروش محمدزاده کارگردان فیلم تجربی «چهارشنبه» بعد از دریافت جایزه اش توضیح داد: جایزه این فیلم را به پدر و مادرم و دوست خوبم یوسف وجدان‌دوست تقدیم می‌کنم که اگر آنها نبودند به سختی این فیلم را می‌ساختم.

دومین تندیس این بخش به زنده یاد ایرج کریمی کارگردان «نیم رخ ها» تقدیم شد. مادر زنده یاد کریمی بعد از دریافت این جایزه، با گریه گفت: جای ایرج در این مراسم خالی است.

برندگان بخش «سینماحقیقت»

در بخش بهترین فیلم مستند، ضمن تقدیر از محمد شکیبانیا تهیه کننده و مهدی قربان پور کارگردان «زمناکو» سیمرغ بلورین این بخش به A۱۵۷ به تهیه کنندگی بهروز نورانی پور تقدیم شد.

محمدرضا اصلانی یکی از اعضای هیات داوران بخش مستند با بیان این که مستند «A۱۵۷ » را ستايش می كند، خطاب به حاضران گفت: می خواهم به نشان اعتراض به جناياتی كه در سوريه و علیه بشریت و قوم كرد اتفاق می افتد از جای خود بلند شوید. ما ملت ابراهيم هستيم و نژاد كرد نژاد اصيل ايرانی است، اميدوارم آينده ما بی ستم و در شادی بگذرد.

بهروز نورانی پور جایزه خود را به همسرش برای تحمل روزهای بحرانی ساخت این فیلم تقدیم کرد.

همچنین ضمن تقدیر از هادی معصومی برای فیلم «خان بی خان» سیمرغ بلورین بهترین کارگردانی به مهرداد اسکویی برای کارگردانی فیلم «رویاهای دم صبح» تقدیم شد.

مهرداد اسکویی در سخنانی بیان کرد: باعث غرور و افتخار است که در کنار ۱۰ فیلمساز خوب دیگر جایزه بهترین کارگردانی را گرفتم. به اعتقاد من برای جلوگیری از ایجاد رنج باید گاهی اوقات هشدار داد و من در فیلم «رؤیاهای دم صبح» این هشدار را دادم که در جهانی زندگی می‌کنیم که رنج وجود دارد، اما این رنج با همدلی و همراهی هم قابل درمان است.

در بخش بهترین دستاورد فنی و هنری ضمن تقدیر از مهدی آزادی برای فیلم «A۱۵۷» سیمرغ بلورین به رضا تیموری برای تصویربرداری مستند «اهالی یک طرفه» اهدا شد.

برندگان بخش «نگاه نو»

سیمرغ بهترین کارگردانی به «ابد و یک روز» به کارگردانی سعید روستایی رسید. سعید روستایی کارگردان فیلم «ابد و یک روز» اظهار کر: خدا را شکر می کنم که اینجا و در بین بزرگان ایستاده ام. هیچ کس این فیلمنامه را برای ساخت قبول نکرد، اما زمانی که برای اولین‌بار سعید ملکان فیلمنامه را خواند، پذیرفت این اثر سینمایی را تولید کند.

سيمرغ بلورين جايزه ويژه هيات داوران به محمدحسين مهدويان براي كارگرداني «ايستاده در غبار» رسید.

محمد حسین مهدویان بعد از دریافت جایزه خود توضیح داد: مانند ابراهيم حاتمی كيا هر روز در سينمای ايران متولد نمی شوند و اميدوارم قدر بزرگان سينمای ايران را بدانیم. حیف است که ابراهیم حاتمی کیا در جمع ما نیست که به فیلمسازان تازه کاری چون من جایزه بدهد. من این جایزه را با رخصت از بزرگان سینمای ایران به خصوص ابراهیم حاتمی کیا به خودم تقدیم می کنم.

سیمرغ بلورین بهترین فیلم به سعید ملکان تهیه کننده فیلم «ابد و یک روز» رسید.

برای اهدای جوایز بخش سودای سیمرغ بهرام رادان روی سن حاضر شد تا مجری برنامه را همراهی کند.

بهرام رادان که برای همراهی محمد سلوکی در بخش اهدای جوایز «سودای سیمرغ» روی سن آمده بود گفت: در ١٦ سالی كه در سينما حضور دارم، هميشه قبل از اهدای جايزه همه دنبال نام های بزرگ بودند اما در جشنواه ٣٤ يك پوست اندازی شد و سينماگران گمنام و صاحب نام كنار هم امتياز می گيرند.

برندگان بخش «سودای سیمرغ»

بهترین جلوه های ویژه میدانی و جلوه های ویژه بصری

ایمان کرمیان برای فیلم «ایستاده در غبار» در بخش جلوه های میدانی سیمرغ بلورین گرفت.

سید هادی اسلامی برای فیلم «بادیگارد» در بخش جلوه های بصری سیمرغ بلورین گرفت. سید هادی اسلامی طراح جلوه‌های بصری فیلم «بادیگارد»، سیمرغ بلورین خود را به حاتمی‌کیا تقدیم کرد و گفت: بر خلاف محمدحسین مهدویان، من سیمرغم را به حاتمی‌کیا تقدیم می‌کنم.

بهترین چهره پردازی

سعید ملکان برای فیلم «ابد و یک روز» سیمرغ گرفت.

بهترین طراح صحنه و لباس

محمدرضا شجاعی برای فیلم «ایستاده در غبار» سیمرغ گرفت. محمدرضا شجاعی طراح صحنه و لباس فیلم «ایستاده در غبار» گفت: از ابراهیم حاتمی‌کیا تشکر می‌کنم که الفبای طراحی صحنه و لباس را او به من یاد داد. فیلم «ایستاده در غبار» علاوه بر تولید سنگینی که داشت گروه خوبی ما را همراهی کردند و من به هیچ عنوان خسته نشدم.

بهترین صدا

سعید بجنوردی و محمد رضا دلپاک برای فیلم «لانتوری» سیمرغ گرفتند. محمدرضا دلپاک ضمن تشکر از هیات داوران به خاطر شنیدن صدای این فیلم و کلیه اعضای انجمن صدای ایران گفت: همه مردم جهان به یک زبان سکوت می کنند، در جمع ما جای عزیزی خالی است. او بیست روزی می شود که سکوت کرده است. من جایزه ام را به یدالله نجفی تقدیم می کنم.

محمدرضا دلپاک که از فقدان دوست قدیمی خود اشک به چشم داشت بعد از دریافت جایزه خود، گفت: بعد از گذشت ۲۰ روز سکوت، این جایزه را به زنده یاد یدالله نجفی تقدیم می کنم.

بهترین موسیقی متن

محمد رضا علیقلی برای فیلم «امکان مینا» و «دختر» سیمرغ گفت. به دلیل غیبت علیقلی جایزه وی را سیدرضا میرکریمی دریافت کرد.

بهترین تدوین

بهرام دهقانی برای فیلم «ابد و یک روز» سیمرغ گرفت. بهرام دهقانی با حضور روی سن گفت: از هیات داوری تشکر می کنم که تدوین این فیلم را دیدند و تشکر ویژه دارم از سعید ملکان برای ساخت فیلم «ابد و یک روز» و خوشحالم فیلمسازانی چون سعید روستا و هم نسلانشان هستند تا سینمای ایران زنده و سرحال بماند.

بهترین فیلمبرداری

پیمان شادمان فر برای فیلم «خشم و هیاهو» سیمرغ گرفت.

بهترین بازیگر نقش مکمل زن

شبنم مقدمی برای فیلم های «زاپاس» و «نفس» سیمرغ گرفت. شبنم مقدمی بعد از دریافت سیمرغ بلورین نقش مکمل زن برای فیلم های «نفس» و «زاپاس» گفت: من از هیات داوران تشکر می کنم چون یک بار دیگر مرا شایسته گرفتن این جایزه دانستند. دو سال قبل که من این سیمرغ را گرفتم، پدرم هنوز در قید حیات بود، من آن سیمرغ را به پدر و مادرم تقدیم کردم. اما حالا که او یک سالی است از میان ما رفته، می خواهم این سیمرغ را به روح او و مادرم که حالا باید به جای او هم در کنار ما باشد، تقدیم کنم.

بهترین نقش مکمل مرد

نوید محمد زاده برای فیلم «ابد و یک روز» سیمرغ گرفت.

بهترین بازیگر نقش اول زن

پریناز ایزدیار برای فیلم «ابد و یک روز» سیمرغ گرفت. پریناز ایزدیار در سخنانی گفت: تشکر می کنم از هیات داوران و از گروه خیلی خوب «ابد و یک روز» زیرا شما در آن پنجاه روز برای من مثل خانواده بودید. از سعید ملکان و سعید روستایی به خاطر اعتمادی که به من کردند، متشکرم.

بهترین بازیگر نقش اول مرد

پرویز پرستویی برای فیلم «بادیگارد» سیمرغ گرفت.

پرویز پرستویی جایزه خود را به ابراهیم حاتمی کیا تقدیم کرد. پرویز پرستویی بعد از دریافت این جایزه توضیح داد: من پرويز پرستويی بازيگر نقش حيدر ذييحی فيلم بادیگارد هستم خالق باديگارد ابراهيم حاتمی كيا است و خوشحالم با هدايت و رهبری ابراهيم حاتمی كيا این نقش را بازی كردم.

وی در بخش دیگری از صحبت های خود ادامه داد: من این سيمرغ را به ابراهيم حاتمی كيا تقدیم می کنم، علاوه بر آن این جایزه را به رسم ادب به اساتيد محترمی كه در اين سالن حضور ندارند از جمله به عزت الله انتظامی، علی نصيريان، جمشید مشايخی، محمد علی كشاورز و داود رشيدی اهدا می کنم.

بهترین فیلمنامه

سعید روستایی برای فیلمنامه «ابد و یک روز» سیمرغ گرفت. وی این جایزه را به پیمان معادی بازیگر فیلمش تقدیم کرد.

بهترین کارگردانی

سعید روستایی برای کارگردانی فیلم «ابد و یک روز» سیمرغ گرفت.

جایزه ویژه این بخش به هومن سیدی برای کارگردانی «خشم و هیاهو» تقدیم شد. هومن سیدی کارگردان فیلم «خشم و هیاهو» تصریح کرد: من آمادگی نداشتم فقط آمده بودم که دست بزنم اما خیلی خوشحالم که جایزه ویژه هیات داوران را گرفتم. از سعید سعدی هم به عنوان تهیه کننده که مثل کوه پشت فیلمسازان می ایستد تشکر می کنم.

بهترین فیلم

حبیب والی نژاد برای تهیه کنندگی فیلم «ایستاده در غبار» سیمرغ گرفت. وی جایزه خود را به سردار همدانی تقدیم کرد و گفت: دوست داشتم این فیلم را سردار شهید همدانی تماشا می کرد.

همچنین سیمرغ زرین بهترین فیلم با نگاه ملی به نرگس آبیار برای فیلم «نفس» تقدیم شد.

نرگس آبیار بعد از دریافت سیمرغ زرین بهترین فیلم با نگاه ملی بیان کرد: از همراهانم در پروژه سینمایی «نفس» تشکر می کنم. این فیلم، اثری درباره معصومیت، کودکی و رویاها است و شاید فرصت بیشتری نیاز است، تا مخاطب بتواند با آن ارتباط برقرار کند. امیدوارم مردم این فیلم را ببینند و با آن ارتباط برقرار کنند.

در این بخش از مراسم محمد حیدری دبیر سی و چهارمین جشنواره فیلم فجر از خانواده جاویدالاثر احمد متوسلیان که در این مراسم حضور داشتند، تقدیر کرد. فیلم «ایستاده در غبار» بر اساس زندگی و مبارزات او ساخته شده است.

مدیران برگزاری سی و چهارمین دوره جشنواره فیلم فجر طی نامه‌ای از خانواده سردار جاویدالاثر حاج احمد متوسلیان تشکر کردند. پس از قرائت نامه، حضار به احترام شهدای جمهوري اسلامي ايران ایستادند و آنان را مورد تشويق قرار دادند.

محمد حیدری دبیر دوره بعدی جشنواره فیلم فجر شد

با اعلام حکمی از سوی حجت الله ایوبی رییس سازمان سینمایی که از سوی مجری خوانده شد محمد حیدری به عنوان دبیر سی و پنجمین جشنواره فیلم فجر انتخاب شد.

فیلم برگزیده تماشاگران

فیلم «ابد و یک روز» سیمرغ بهترین فیلم از نگاه تماشاگران را دریافت کرد.

بیشترین آرای تماشاگران به ترتیب به فیلم های «ابد و یک روز» سعید روستایی، «بادیگارد» ابراهیم حاتمی کیا، «بارکد» مصطفی کیایی، «ایستاده در غبار» محمد حسین مهدویان و «اژدها وارد می شود» مانی حقیقی تعلق دارد.

میرکریمی مدیرعامل خانه سینما که وظیفه جمع آوری و مدیریت آرای مردمی جشنواره را برعهده دارد نیز در سخنانی گفت: امسال یک تیم متخصص و با جمعیتی بالغ بر 100 نفر آرای مردم را جمع کردند و شبانه روز کار کردند. این افراد حتی خودشان مهلت دیدن فیلم هار نیافتند و آقای علی آشتیانی پور در راس این گروه مدیریت خوبی داشت.

پیش از آغاز مراسم جمعیتی از مردم که کارت حضور در اختتامیه را ندارند پشت درهای سالن همایش های برج میلاد حضور یافته بودند که همین امر امکان ورود را برای مهمانان مراسم دشوار کرده بود.

این دوره از جشنواره فیلم فجر به دبیری محمد حیدری برگزار شد.