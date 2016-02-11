دوران پس از برجام فصل پاسخگویی مدیران در حوزه اقتصاد است

به گزارش خبرنگار مهر، امیر دریابان علی شمخانی، عصر امروز در جلسه شورای اداری استان یزد با تاکید بر اینکه اقتصاد یکی از پایه های اصلی تشکیل دهنده امنیت ملی است و ما نمی توانیم نسبت به آن بی تفاوت باشیم، اظهار داشت: امروز دوران پس از برجام و زمان پاسخگویی مدیران به وضعیت اقتصادی و معیشتی مردم است.

وی با بیان اینکه اقتصاد پایه اغلب آسیب‌های اجتماعی است و آسیب‌های اجتماعی و فرهنگی منشعب از مشکلات اقتصادی هستند، افزود: بر این اساس امروز از نظر ما، اقتصاد و معیشت مردم یک موضوع امنیت ملی است.

شمخانی با اشاره به حضور گسترده مردم در راهپیمایی ۲۲ بهمن در اقصی‌نقاط میهن اسلامی به ویژه استان یزد عنوان کرد: مردم سال‌هاست که به صحنه می‌آیند و امروز نوبت ما است که از خود بپرسیم چه پاسخی برای این حضور گسترده و همیشگی مردم داریم.

دبیر شورای امنیت ملی بیان کرد: مردم در سخت‌ترین شرایط پای آرمان‌های انقلاب اسلامی ایستاده اند و به نظام و مسئولان وفادار بوده اند و امروز ما باید پاسخگویی آشکار و روشنی به حضور مردم داشته باشیم.

وی تصریح کرد: شورای امنیت ملی خود را موظف به پیگیری و رفع مشکلات معیشتی مردم می‌داند زیرا در کشور ما ظرفیت برای رفع این مشکلات وجود دارد و مشکل اصلی در کارآمدی است.

شمخانی با تاکید بر اینکه باید به مردم بیلان کاری بدهیم ضمن اینکه دیگر بهانه تحریم نیز وجود ندارد، عنوان کرد: پیگیری برخی بازی‌های سیاسی چپ و راست، ‌ مشکلات مردم را حل نمی‌کند و در این شرایط کسی ضدآمریکایی‌تر است که بتواند مشکلات معیشتی و اقتصادی مردم را برطرف کند.

وی با تاکید بر اینکه امروز دولت سکاندار حل مشکلات معیشتی مردم است، افزود: اقتصاد مقاومتی بنر، تبلیغ و تریبون نیست و باید اقتصاد مقاومتی را به عنوان یک الگوی موفق در عمل به طور کامل اجرا کنیم.

شمخانی در بخش دیگری از سخنان خود در مورد ثبات اقتصادی کشور عنوان کرد: ما دهه‌های بی‌آشوبی خواهیم داشت و اگر هم آشوبی برپا شود به طور قطع موفق نخواهد بود زیرا آنچه برای همگان ثابت شده است، براندازی نظام اسلامی امکان‌پذیر نیست.

به گزارش مهر، در ابتدای این مراسم از تالار اندیشه استانداری یزد با حضور دبیر شورای امنیت ملی بهره‌برداری و نخستین جلسه شورای اداری در این سالن با حضور سردار دریابان علی شمخانی برگزار شد.