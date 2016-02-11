ليست نامزدهای انتخابات خبرگان رهبری در فارس اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی فرماندای شیراز در این اطلاعیه اسامی كاندیداهای تائید صلاحیت شده استان فارس برای شركت در پنجمین دوره انتخابات مجلس خبرگان رهبری را اطلاعرسانی كرد.
متن این اطلاعیه چنین است؛
اهالی محترم حوزه انتخابیه استان فارس؛ در اجرای ماده ۱۸ آییننامه اجرایی قانون انتخابات مجلس خبرگان رهبری، بدین وسیله اسامی و مشخصات نامزدهای انتخاباتی این حوزه انتخاباتی كه شورای نگهبان صلاحیت ایشان را تائید كرده است، به شرح زیر اعلام میشود.
۱- آقای اسدالله ایمانی، فرزند محمدصادق، كد نامزد ۱۲۵
۲- آقای احمد بهشتی، فرزند جانبابا، كد نامزد ۱۲۸
۳- آقای سید علیاصغر دستغیب، فرزند سید علیاكبر، كد نامزد ۱۴۷
۴- آقای علی شیخموحد، فرزند محمدعلی، كد نامزد ۱۵۶
۵- آقای غلامعلی صفائی، فرزند علی، مشهور به صفائیبوشهری، كد نامزد ۱۵۷
۶- آقای علی عدالت، فرزند ابوطالب، مشهور به عدالت، كد نامزد ۱۵۹
۷- آقای سید محمد فقیه، فرزند سید هدایتالله كد نامزد ۱۶۱
۸- آقای علیاكبر كلانتری، فرزند غلامعباس، كد نامزد ۱۶۷
ضمنا به استناد ماده ۲۳ آییننامه اجرایی قانون مذكور، فعالیتهای تبلیغاتی نامزدهای انتخاباتی از روز ۲۲ بهمن ماه ۱۳۹۴ آغاز میشود و تا ۲۴ ساعت قبل از شروع اخذ رأی، ادامه خواهد داشت .
یادآوری میشود كه از ۲۴ ساعت قبل از شروع اخذرأی، هرگونه فعالیت تبلیغات انتخاباتی به كلی ممنوع است.
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