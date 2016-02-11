به گزارش خبرنگار مهر، در هفته بیست و نهم این رقابت‌ها عصر پنج‌شنبه ۷۱ راس اسب از نژادهای ترکمن و دوخون در هفت دور هزار و هزار و ۲۰۰ متری به رقابت پرداختند که در پایان ۵۰۹ میلیون و ۲۵۰ هزار ریال جایزه نقدی به صاحبان اسب‌های اول تا سوم کورس‌های هفت‌گانه اهدا شد.

در دور اول اسب‌های ترکمن دو ساله با امتیاز مبتدی و نبرده به مسافت هزار متر با یکدیگر به رقابت پرداختند که مهرداد خوجملی با اسب آغوش زودتر از سایرین از خط پایان گذشت و کمال دالیجه عطا با اسب خورشید سنجر و طاهر گوگ نژاد با اسب سایلان گل به ترتیب دوم و سوم شدند.

رقابت دور دوم میان اسب‌های دوخون دو ساله با امتیاز نبرده به مسافت هزار متر بود که نادر صالح پور با اسب گیلماز عنوان اول را به دست آورد و کمال دالیجه عطا با اسب آپروند و عیدمحمد غراوی با اسب فربال به ترتیب مقام‌های دوم و سوم را کسب کردند.

در دور سوم اسب‌های دوخون سه تا پنج ساله و ۳۶ تا ۴۸ امتیازی به مسافت هزار و ۲۰۰ متر با یکدیگر رقابت کردند که کمال دالیجه عطا با اسب کلودیا هورس موفق به کسب مقام اول شد و ستار مهرانی با اسب تایتانیوم و محمد خوجملی با اسب ارکان به ترتیب مقام‌های دوم و سوم را به دست آوردند.

رقابت در دور چهارم میان اسب‌های دوخون سه و جهار ساله و ۵۲ تا ۵۸ امتیازی به مسافت هزار و ۲۰۰ متر شکل گرفت که یاسر جرجانی با اسب اورکاسیا زودتر از سایرین از خط پایان عبور کرد و امان محمد قلرعطا با اسب اورتیناز و عبدالرحیم آرامیده با اسب سامر به ترتیب دوم و سوم شدند.

در دور پنجم اسب‌های دوخون دو ساله و دو تا ۶ امتیازی به مسافت هزار و ۲۰۰ متر با یکدیگر رقابت کردند که پیمان قلرعطا با اسب توربو نخستین نفر از خط پایان عبور کرد و امان محمد قلرعطا با اسب ساوالون و مهدی قورچای با اسب چندو نفرات دوم و سوم از خط پایان گذشتند.

اسب‌های دوخون سه تا هشت ساله و ۲۴ تا ۳۴ امتیازی برگزار کننده رقابت دور ششم به مسافت هزار و ۲۰۰ متر بودند که مهرداد خوجملی با اسب آلیسا مقام اول را کسب کرد و عیدمحمد غراوی با اسب تری بلا و ستار مهرانی با اسب رامونا به ترتیب عنوان‌های دوم و سوم را به دست آوردند.

در دور هفتم و پایانی اسب‌های ترکمن سه تا پنج ساله و هشت تا ۱۴ امتیازی به مسافت هزار و ۲۰۰ متر با یکدیگر به رقابت پرداختند که بنیامین جرجانی با اسب فیروز قره تپه زودتر از سایرین به مقصد رسید و ستار مهرانی با اسب ترکمن طلا و آق اویلی بشگرد با اسب بارگل به ترتیب نفرات دوم و سوم از خط پایان گذشتند.

گفتنی است؛ در هفته بیست و نهم این رقابت‌ها مهرداد خوجملی با کسب دو مقام نخست بهترین چابکسوار هفته لقب گرفت و کمال دالیجه عطا با کسب یک مقام نخست و دو مقام دوم در رده بعدی ایستاد، همچنین بنیامین جرجانی، امان محمد قلرعطا، یاسر جرجانی و نادر صالح پور هر کدام یک مقام نخست کسب کردند.

هفته سی ‌ام رقابت‌های اسب‌دوانی کورس پاییزه گنبدکاووس عصر جمعه در مجموعه سوارکاری این شهرستان برگزار می‌شود.