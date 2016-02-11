۲۲ بهمن ۱۳۹۴، ۱۹:۱۳

فرماندار شيراز اعلام كرد:

درخواست چهار كانديدای مجلس شورای اسلامی برای حضور در شيراز

شيراز – فرماندار شيراز از درخواست چهار كانديدای حضور در انتخابات مجلس شورای اسلامی از حوزه انتخابيه شيراز خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، حيدرعاليشوندي عصر پنجشنبه در جمع خبرنگاران، گفت: طي روزهاي گذشته چهار كانديدا براي حضور در حوزه انتخابيه شيراز جهت شركت در دهمين دوره انتخابات مجلس شوراي اسلامي درخواست دادند كه يكي از آنها از مشهد است.

وي تصريح كرد: در اين راستا چهار كانديدا از حوزه انتخابيه شيراز نيز جهت حضور در شهرستانها كازرون، مرودشت و.. درخواست خود را ارائه كرده اند.

فرماندار شيراز ادامه داد: همچنان شرايط قبلي پا برجاست اما هيئت نظارت قول داده كه تعدادی را جهت حضور در انتخابات تائيد كنند اما آمار ما در حوزه انتخابيه شيراز همچنان ۱۳۶ نفر است.

عاليشوندي با اشاره به افراديكه براي حضور در شيراز تقاضا دادند، گفت: دو نفر از فيروزآباد، يك نفر از مرودشت و يك نفر از مشهد است.

وي ادامه داد: با اين وضعيت چنانچه اين جابه جايي ها تائيد شود تعداد نامزدهاي حضور در انتخابات مجلس شوراي اسلامي از حوزه انتخابيه شيراز تغيير نمي كند.

