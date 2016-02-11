فهرست داوطلبان تائید شده خبرگان رهبری حوزه خراسان رضوی اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از استانداری خراسان رضوی امیر پور مهدی بیان کرد: از مجموع ۴۷ داوطلب نمایندگی حضور در پنجمین دوره ی مجلس خبرگان رهبری صلاحیت ۱۰ نفر تایید شد.

وی در این رابطه اطهار کرد: از مجموع ۴۷ داوطلب نمایندگی حضور در پنجمین دوره مجلس خبرگان رهبری تعداد ۱۰ نفر تائید صلاحیت شدند.

وی افزود: در این راستا صلاحیت تعداد ۲۸ نفر تایید نشد و هشت نفر نیز انصراف دادند.

اسامی آیات عظامی که مورد تایید شورای محترم نگهبان رسیده اند به ترتیب حروف الفبا شامل سید احمد حسینی فرزند میرزا عرب، سید مجتبی حسینی فرزند سید جلیل، سید محمد مهدی سعیدی گلپایگانی فرزند سید محمد رضا، حسن عالمی فرزند رجبعلی، محمد مهدی عباسی آهویی فرزند هادی، محمد هادی عبد خدایی فرزند غلامحسین، سید احمد علم الهدی فرزند سید علی، علی قربانی فرزند حسین، سید محمود مدنی بجستانی فرزند سید جواد، سید محمود هاشمی شاهرودی فرزند سید محمد علی است.

گفتنی است علی محمدی فرزند غلامعلی به دلیل انتقال حوزه انتخابیه از خراسان رضوی به شمالی، از فهرست داوطلبان استان حذف شد.