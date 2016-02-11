به گزارش خبرنگار مهر، سیدمحمد میرمحمدی، ‌ عصر پنجشنبه در جلسه شورای اداری استان یزد با حضور دبیر شورای امنیت ملی اظهار داشت: در حال حاضر ۱۷۰ روستای استان یزد فاقد گاز است که در برنامه سال‌های ۹۵ و ۹۶، گازرسانی به این روستاها مدنظر قرار گرفته است.

وی عنوان کرد: در استان یزد در مجموع ۵۴۲ روستای بالای ۲۰ خانوار واجد شرایط گازرسانی وجود دارد که ۲۳۸ روستا هم اکنون گازدار هستند، ۸۶ روستا در مرحله اجرای عملیات گازرسانی توسط پیمانکار است و ۳۱ روستا نیز در مرحله انتشار فراخوان برای انتخاب پیمانکار است.

میرمحمدی بیان کرد: از میان شهرهای استان یزد نیز ۱۹ شهر از ۲۰ شهر استان یزد گازرسانی شده و بهاباد به عنوان تنها شهر فاقد شبکه گازرسانی نیز تا سال آینده از نعمت گاز بهره مند خواهد شد.

استاندار یزد ادامه داد: با این حساب در مجموع ۹۹ درصد جمعیت شهری و ۶۶ درصد جمعیت روستایی و در مجموع به طور میانگین ۹۴ درصد جمعیت استان یزد از نعمت گاز بهره مند هستند.

امسال ماهی یک مدرسه ۱۲ کلاسه در استان یزد بهره برداری شد

وی همچنین از واگذاری هشت هزارو ۱۳۱ واحد مسکن مهر در استان یزد به متقاضیان خبر داد و بیان کرد: در حوزه عمرانی امسال هر ماه یک مدرسه ۱۲ کلاسه نیز در استان یزد مورد بهره برداری قرار گرفته است.

میرمحمدی با اشاره به پروژه های اجرا شده در ایام دهه فجر نیز اظهار داشت: در دهه فجر امسال ۴۷۸ پروژه با اعتباری بالغ بر ۳۴۰ میلیارد تومان مورد بهره برداری قرار گرفته که ۲۵ مورد از این پروژه ها کشاورزی، هفت مورد صنعتی و ۲۱ مورد گردشگری و بقیه در زمینه بهداشت، درمان، شهری، فضای سبز و ... بوده است.

وی از آب نیز به عنوان یکی از محورهای مهم و هشتگانه استان یزد یاد کرد و افزود: در دولت یازدهم، تخصیص ۱۵۰ میلیون مترمکعب آب برای شرب تصویب و با تلاش وزارت نیرو، مجری اجرای طرح مشخص شد.

تامین اعتبار خط دوم انتقال آب یزد از طریق فروش اوراق مشارکت

استاندار یزد عنوان کرد: برای تامین اعتبار این طرح نیز از طریق فروش اوراق مشارکت و فاینانس اقدام شده و پس از این مرحله، تعیین مسیر تونل خروجی آب سد، پیمانکار و ... مشخص شده است.

وی همچنین به تشریح محورهای هشتگانه استان یزد از جمله آب، توسعه فرهنگی، توسعه گردشگری، توسعه مراکز علمی و پارک‌های علم و فناوری، توسعه نیروگاه‌های خورشیدی، توسعه صنایع های‌تک، بهبود وضعیت زیست محیطی و منابع طبیعی و بهداشت و درمان پرداخت و افزود: پیگیری این موارد همچنان در استان یزد با جدیت ادامه دارد.

امام جمعه یزد نیز در این جلسه ضمن قدردانی از حضور گسترده مردم یزد در راهپیمایی ۲۲ بهمن اظهار داشت: مسئولان باید بتوانند پاسخگوی این نجابت، وفاداری و حق شناسی مردم باشند.

تقدیر امام جمعه یزد از مردم برای شرکت در راهپیمایی ۲۲ بهمن

آیت الله محمدرضا ناصری تصریح کرد: همه ما باید تلاش کنیم تا در حوزه مسائل مختلف اقتصادی و احتماعی به ویژه مشکلات معیشتی مردم، نسبت به آنها ادای دین کنیم.

وی همچنین بر ضروت اتکا به منابع داخلی در حوزه تولید و اقتصاد تاکید کرد و افزود: اقتصاد مقاومتی باید سرلوحه امور اقتصادی قرار گیرد.

در این مراسم که با حضور مدیران کل استان یزد و دبیر شورای امنیت ملی برگزار شد، از تالار اندیشه استانداری با ظرفیت حدود ۱۰۰ نفر بهره‌برداری شد.