آداب و سنن مردم مشهد درغرفه «بچه محله امام رضا(ع)» به نمایش درآمد

به گزارش خبرنگار مهر، درغرفه «بچه محله امام رضا(ع)» که در مرکز سالن فردوسی نمایشگاه بینالمللی مشهد مقدس برپاشده تاریخچهای کوتاه از مشهد قدیم و نحوه شکلگیری آن در دهکده سناباد و نماد های مختلفی از وقایع و رویدادهای مشهد مقدس به نمایش گذاشته شده است که هرکدام، تداعیکننده خاطرهای در ذهن اهالی مشهد و یا شکل دهنده خاطرهای در ذهن زائران است.
عکس هایی از جمله نقاره زنی، سنت قرائت اذان در گوش نوزادان تازه به دنیا آمده و مشرف شده به حرم امام رضا(ع)، سنت طواف متوفی در حرم مطهر و آئین ازدواج و موسوم به عقد بالای سر حضرت از جمله نماد های به نمایش درآمده در این غرفه است.
در غرفه محله امام رضا(ع) همچنین صحنه هایی از مبارزات مردم مشهد و خاطرات بهمن ۵۷ به وسیله عکس ها برای بازدیدکنندگان بازخوانی شده است.
شمایی از مسجد فیل مشهد که در حال حاضر در پایین خیابان به اسم مسجد نواب صفوی است و محل نطقهای انقلابی شهید هاشمی نژاد بوده و نماد بیمارستان امام رضا(ع) وعکس تجمع مردم در جریان ۱۰ دی خونین از جمله وقایعی است که در این غرفه برای بازدید کنندگان تداعی شده است.
چراغ برات به عنوان یکی دیگر از رسوم کهن مشهدی ها از جمله آئینی است که در روز های ۱۲ تا ۱۴ شعبان اتفاق میافتد و در غرفه محله امام رضا قابل مشاهده است.
جلوه هایی از مشاغل سنتی و اصناف مشهد قدیم و همچنین غرفههای کاشی سازی گوهرشاد، هرکاره تراشی، پرچم دوزی سنتی، فیروزهتراشی و قسمتی از موزه اصناف مشهد بخشهای دیگری از غرفه محله امام رضا را تشکیل داده است.
به گزارش خبرنگار مهر، نمایشگاه «مشهد فجرآفرین» به مناسبت دهه مبارک فجر از ۱۵ بهمن ماه در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی مشهد برپا شده وتا ۲۳ بهمن ما پذیرای عموم شهروندان است.
