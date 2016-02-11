آتش و دود مجتمع فرهنگیان مشهد را به محاصره درآورد

به گزارش خبرنگار مهر، مقارن ساعت ۱۹ شامگاه پنجشنبه با اعلام آتش سوزی در یکی از بلوک های مجتمع ۱۰۰ واحدی مسکونی فرهنگیان واقع در بلوار امیریه مشهد مقدس آتش نشانان مشهدی برای نجات جان ساکنان این مجتمع عازم محل حادثه شدند.

کانون آتش سوزی که در طبقه چهارم یکی از این بلوک های مسکونی ۶طبقه بود یک بانوی جوان و دو کودک دو و شش ساله را در میان شعله های آتش و دود به محاصره درآورد.

معاون عملیات سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری مشهد در تشریح جزئیات حادثه امشب بیان کرد: در این حادثه یک واحد مسکونی ۸۰ متری واقع در طبقه چهارم یکی از مجتمع های مسکونی شش طبقه دچار آتش سوزی شد که بر اثر این حادثه زبانه های آتش از طریق پنجره به طبقات فوقانی در حال سرایت بود.

آتشپاد سوم مهدی رضایی بیان کرد: شعله های سرکش آتش و همچنین دود متصاعد شده در این حادثه دو واحد مجاور و سایر طبقات را در بر گرفت و موجب حبس یک بانوی جوان و دو کودک دو و شش ساله شد که با تلاش آتش نشانان این سه نفر از مهلکه نجات یافتند.

وی افزود: آتش نشانان از شش ایستگاه آتش نشانی با اعزام به محل این حادثه و با بکارگیری تجهیزات لازم و خودرو های تنفسی نسبت به نجات جان افراد به محاصره در امده میان آتش و دود اقدام کردند.

آتشپاد رضایی ادامه داد: با توجه به سرایت آتش به یکی از واحد های مجاور کانون آتش سوزی، آتش نشانان برای خاموش کردن آتش و نجات ساکنان این مجتمع عملیات خود را آغاز و اقدام به تخلیه ساکنین ۱۲ واحد این ساختمان نمودند.

وی اظهار کرد: علت این آتش سوزی مشخص نیست توسط کارشناسان در دست بررسی است.