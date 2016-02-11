۲۲ بهمن در حافظه تاریخی مردم می ماند

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر سیدحسن هاشمی عنوان کرده است: در طول عمر انسانها روزهایی فقط میآیند و میروند؛ روزهایی هم هستند که تا ایام پایانی عمر، یاد و خاطره شان با ما همراه است.
این قاعده در حیات یک جامعه و یک کشور هم مصداق دارد. ۲۲ بهمن ۱۳۵۷ یکی از آن روزهاست که برای همیشه در حافظه تاریخی ملت بزرگ ایران و بلکه تاریخ جهان، ثبت و ضبط خواهد شد.
۲۲ بهمن نمادی از آمال و آرزوهای بزرگ ملتی است که آرمانخواهی خود را به رخ رژیمی با پشتوانه بزرگترین قدرتهای مادی جهان کشید و آن را به زانو درآورد. ملتی که گویی آن روزها ترس از قاموس زندگیاش پاک شده و جان بر کف، به میدان مبارزه آمده بود.
کیست که آن روزها را دیده و تصویرهایی زنده در قاب جانش نقش نبسته باشد؟ تصویرهایی که گاه و بیگاه، دل را صیقل میزند؛ تصویرهایی با رنگ و بوی اخلاص، از خود گذشتن و دیگران را دیدن؛ و شجاعت، شهامت و شهادت.
امروز که سالروز پیروزی انقلاب الهی مردم ایران است، انگار آن تصویرها بیش از همیشه زندهاند؛ جان دارند و من و تو را به روزهای خوب خدا میبرند؛ روزهایی که زندگی، رنگ یکرنگی، رنگ محبت و همدلی داشت.
سال ۵۷، سال حرفهای نو و تازه هم بود؛ مردم از عدالت خواهی، مبارزه با ظلم و نفی سلطهگری و سلطه پذیری میگفتند. از این که باید از عبودیت زر و زور و تزویر رها شوند و در اداره کشورشان نقش داشته و سهیم باشند.
این تازه بودن، کلید استمرار راه است؛ راهی که باید با همان شور و شوق و با همان همدلی از سوی همه مردم طی شود تا انقلاب اسلامی و اهدافش از تندبادهای حوادث و رخدادها، مصون بماند.
۲۲ بهمن روزی برای یکرنگی است؛ امید که همه روزهای ما چنین باشد تا مردم هر سال بیش از سالهای قبل، به انقلاب و میهن خود عشق بورزند.
