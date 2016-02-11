  1. سلامت
  2. بهداشت
۲۲ بهمن ۱۳۹۴، ۲۲:۲۴

یادداشت اینستاگرامی وزیر بهداشت؛

۲۲ بهمن در حافظه تاریخی مردم می ماند

۲۲ بهمن در حافظه تاریخی مردم می ماند

وزیر بهداشت در اینستاگرام شخصی خود به ۲۲ بهمن به عنوان روزی برای یکرنگی اشاره کرده و نوشته است: این روز برای همیشه در حافظه تاریخی ملت بزرگ ثبت و ضبط خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر سیدحسن هاشمی عنوان کرده است: در طول عمر انسان‎ها روزهایی فقط می‌آیند و می‌روند؛ روزهایی هم هستند که تا ایام پایانی عمر، یاد و خاطره ‌شان با ما همراه است.

این قاعده در حیات یک جامعه و یک کشور هم مصداق دارد. ۲۲ بهمن ۱۳۵۷ یکی از آن روزهاست که برای همیشه در حافظه تاریخی ملت بزرگ ایران و بلکه تاریخ جهان، ثبت و ضبط خواهد شد.

۲۲ بهمن نمادی از آمال و آرزوهای بزرگ ملتی است که آرمانخواهی خود را به رخ رژیمی با پشتوانه بزرگ‌ترین قدرت‌های مادی جهان کشید و آن را به زانو درآورد. ملتی که گویی آن روزها ترس از قاموس زندگی‌اش پاک شده و جان بر کف، به میدان مبارزه آمده بود.

کیست که آن روزها را دیده و تصویرهایی زنده در قاب جانش نقش نبسته باشد؟ تصویرهایی که گاه و بی‌گاه، دل را صیقل می‌زند؛ تصویرهایی با رنگ و بوی اخلاص، از خود گذشتن و دیگران را دیدن؛ و شجاعت، شهامت و شهادت.

امروز که سالروز پیروزی انقلاب الهی مردم ایران است، انگار آن تصویرها بیش از همیشه زنده‌اند؛ جان دارند و من و تو را به روزهای خوب خدا می‌برند؛ روزهایی که زندگی، رنگ یکرنگی، رنگ محبت و هم‌دلی داشت.

سال ۵۷، سال حرف‌های نو و تازه هم بود؛ مردم از عدالت خواهی، مبارزه با ظلم و نفی سلطه‌گری و سلطه پذیری می‌گفتند. از این که باید از عبودیت زر و زور و تزویر رها شوند و در اداره کشورشان نقش داشته و سهیم باشند.

این تازه بودن، کلید استمرار راه است؛ راهی که باید با همان شور و شوق و با همان همدلی از سوی همه مردم طی شود تا انقلاب اسلامی و اهدافش از تندبادهای حوادث و رخدادها، مصون بماند.

۲۲ بهمن روزی برای یکرنگی است؛ امید که همه روزهای ما چنین باشد تا مردم هر سال بیش از سال‌های قبل، به انقلاب و میهن خود عشق بورزند.

کد مطلب 3050146
حبیب احسنی پور

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها