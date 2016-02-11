افزایش حملات هوایی آمریکا علیه داعش در افغانستان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دیلی میل، سخنگوی ارتش آمریکا در افغانستان می گوید در روزهای آینده حملات هوایی خود را علیه تروریست های داعش در افغانستان افزایش خواهیم داد.

ژنرال ویلسون شافنر سخنگوی نیروهای خارجی در افغانستان به سخنان باراک اوباما اشاره کرد که ماه گذشته برای حملات گسترده علیه داعش به ارتش این کشور در افغانستان اختیار تام داد.

شافنر گفت: تروریست های داعش هر روز در افغانستان بیشتر می شوند و باید برای نابودی آنها از همین حالا اقدام کنیم. سه هفته پیش آمریکا با در حمله هوایی توسط پهپادهای خود مواضع داعش در ننگرهار را هدف قرار داده بود.

سخنگوی نظامیان آمریکایی در افغانستان از میزان حملات و چگونگی آنها جزئیاتی ارائه نداد و به این مطلب اکتفا کرد که این حملات با همکاری نیروهای نظامی افغان صورت خواهد گرفت.

وی افزود: همکاری با نیروهای نظامی افغان موجب موفقیت در نابودی مواضع داعش در ننگرهار شد و به خاطر همین همکاری ها ادامه خواهد داشت. به گفته شافنر بیشتر تروریست های داعش در افغانستان بازمانده های القاعده هستند که در این کشور فعالیت می کنند.