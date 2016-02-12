انقلاب ضرورت داشت/دوران پس ازانقلاب با برخی بی برنامگی مواجه شدیم

به گزارش خبرنگار مهر، منیره صبوری در نشست «انقلاب به روایت اصلاحات» که شامگاه پنجشنبه در محل دفتر ائتلاف اصلاح طلبان خراسان رضوی برگزار شد اظهار کرد: ما برای انقلاب کردن به یک ضرورت رسیدیم، اما برای آن که یک قدرت را در عرصه اجتماع جا به جا کنیم برنامه و نقشه راه مشخصی نداشتیم.

وی بیان کرد: در واقع نمی دانستیم در حوزه اجتماع، فرهنگ و اقتصاد برای این که بتوانیم حرکت خوبی شکل دهیم باید چه برنامه ای داشته باشیم.

مسئول دفتر سیاسی حزب کارگزاران خراسان رضوی ادامه داد: متاسفانه ایدئولوژیست ها و اندیشمندان ما در این باره برنامه ریزی مشخصی نداشتند هر چند انقلاب یک ضرورت بود اما حکومت جایگزین نمی توانست بدون پشتوانه و با برنامه و تنها براساس شعار و بدون مبانی برنامه ای حرکتی رو به جلو داشته باشد.

وی با اشاره به اینکه انقلاب براساس یک دگرگونی و تحول صورت گرفت اما به دلیل برخی بی برنامگی ها در حوزه های مختلف، اکنون باید مشکلات را آسیب شناسی کنیم، افزود: هر چند خط سیر انقلاب دچار فراز و نشیب هایی بود اما براساس اندیشه شکل گرفته است.

صبوری با بیان اینکه استقلال یکی از مهم ترین شعارهای انقلاب بود اما منظور از آن تبیین نشده بود، خاطر نشان کرد: در دوران انقلاب مشخص نشده بود که منظور از استقلال چیست؟ آیا صرفا مرز کشور را محافظت کنیم، صرفا حکومتی داشته باشیم اما مراوده ای نداشته باشیم یا مراوده مقتدارانه داشته باشیم یا نه سیاست نه این و نه آن را در پیش گیریم که بعد دچار این آفت شویم.

مسئول دفتر سیاسی حزب کارگزاران خراسان رضوی با اشاره به برخی اشتباهات و بی دقتی های جریان اصلاحات در حرکت رو به جلو، اظهار کرد: جریان اصلاحات جریانی مثبت است اما این فعالیت ها و برنامه های این جبهه است که در ذهن مردم باقی می ماند.

وی با بیان اینکه جریان اصلاحات با ارائه برنامه های خود می تواند مشکلات جامعه را حل کند، افزود: کسانی که امروز در عرصه مدیریت اجرایی قرار می گیرند کسانی که در قوه مقننه می نشینند باید حوزه سیاست را بشناسند، جریان های سیاسی را بشناسند، فهم درست از اقتصاد داشته باشند، فرهنگ جامعه را بشناسند.

صبوری خاطرنشان کرد: فردی که به حوزه نمایندگی ورود پیدا می کند باید موقعیت های حساس را بشناسد و از سخنرانی های پرشور به نفع فضاسازی سیاسی استفاده کند چرا که فضاسازی سیاسی یکی از وظایف نمایندگان است.

وی ادامه داد: فضاسازی سیاسی یکی از وظایفی است که توسط همه نمایندگان در تمام دنیا صورت می گیرد تا از طریق فضاسازی سیاسی شرایط را کنترل و اهداف را رو به جلو پیش ببرند و بار سنگین این وظایف بر دوش کسانی است که این جریان را نمایندگی می کنند.

مسئول دفتر سیاسی حزب کارگزاران خراسان رضوی تاکید کرد: موضع امام راحل نسبت به حضور زنان در صحنه اجتماع با موضع برخی آقایانی که جریان فکری شان را نگاه می کنید، بسیار متفاوت است.