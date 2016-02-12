طرح جامع شهر تهران نیازمند بازنگری است

به گزارش خبرگزاری مهر، مرتضی طلایی با اشاره به اعلام ممنوعیت بلند مرتبه سازی در شهر تهران گفت: در حالی که شورای عالی معماری و شهرسازی هنوز ضوابط بلند مرتبه سازی را اعلام نکرده است، با طرح ممنوعیت، فضایی را در جامعه ایجاد می کند که پیامدهای نامطلوبی بر صنعت ساخت و ساز باقی می گذارد.

وی اظهار کرد: با اصل موضوع وجود ضوابط و مقررات در بلند مرتبه سازی موافق هستیم چرا که سرانجام شهر تهران با این روند بلند مرتبه سازی معلوم نیست.

طلایی افزود: اولویت توجه به بلند مرتبه سازی باید در بازنگری طرح جامع شهر تهران مورد توجه قرار گیرد تا در حوزه سیاست گذاری موضوع به درستی تبیین شود.