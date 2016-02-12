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۲۳ بهمن ۱۳۹۴، ۱۱:۰۳

نایب رئیس شورای شهر تهران:

طرح جامع شهر تهران نیازمند بازنگری است

طرح جامع شهر تهران نیازمند بازنگری است

نایب رئیس شورای شهر تهران با بیان اینکه بسیاری از اتفاقات در حوزه بلند مرتبه سازی ناشی از سیاست هایی است که در طرح جامع پیش بینی شده است، تاکید کرد: طرح جامع شهر تهران نیاز به بازنگری دارد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مرتضی طلایی با اشاره به اعلام ممنوعیت بلند مرتبه سازی در شهر تهران گفت: در حالی که شورای عالی معماری و شهرسازی هنوز ضوابط بلند مرتبه سازی را اعلام نکرده است، با طرح ممنوعیت، فضایی را در جامعه ایجاد می کند که پیامدهای نامطلوبی بر صنعت ساخت و ساز باقی می گذارد.

وی اظهار کرد: با اصل موضوع وجود ضوابط و مقررات در بلند مرتبه سازی موافق هستیم چرا که سرانجام شهر تهران با این روند بلند مرتبه سازی معلوم نیست.

طلایی افزود: اولویت توجه به بلند مرتبه سازی باید در بازنگری  طرح جامع شهر تهران مورد توجه قرار گیرد تا در حوزه سیاست گذاری موضوع به درستی تبیین شود.

کد مطلب 3050231
سیامک صدیقی

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