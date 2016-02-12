  1. هنر
  2. موسیقی و هنرهای تجسمی
۲۳ بهمن ۱۳۹۴، ۱۱:۴۱

اعلام آثاری که در بخش مستند تجسمی فجر به نمایش درمی‌آید

با پایان مرحله ارزیابی و انتخاب آثار، ۲۵ فیلم در بخش مستند هشتمین جشنواره هنرهای تجسمی به نمایش درخواهد آمد.

به گزارش خبرگزاری مهر، ۲۵ فیلم مستند برای نمایش در بخش مستند تجسمی، هشتمین جشنواره بین‌المللی هنرهای تجسمی فجر از سوی هیات ارزیابی و داوری این رویداد هنری انتخاب شدند.

هیات داوران بخش مستند تجسمی این دوره از جشنواره تجسمی فجر، متشکل از محمدرضا اصلانی، سیف‌الله صمدیان و مسعود امینی تیرانی با بررسی ۶۴ اثر رسیده به هشتمین جشنواره هنرهای تجسمی فجر ۲۵ فیلم را برای نمایش در بخش مسابقه و جنبی این رویداد هنری انتخاب کردند.

بر اساس اعلام دبیرخانه هشتمین جشنواره بین المللی هنرهای تجسمی فجر اسامی این فیلم‌های به شرح زیر است:

فیلم‌های راه یافته به بخش «مسابقه»

«اسبی که شیهه نمی‌کشد»، کارگردان: محمدرضا عینی، تهیه‌کننده: محمدرضا عینی، تهیه شده در مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی

«استنساخ»، کارگردان: کامیار فاروقی، تهیه‌کننده: مهران حقیقی

«با این دست‌ها»، کارگردان: رضا حائری، تهیه‌کننده: سیمین دهقانی

«بانو»، کارگردان: محمد صفا، تهیه‌کننده: محمد صفا، تهیه شده در مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی

«بر پرند خیال»، تهیه‌کننده و کارگردان: رهبر قنبری

«چشم جنگ»، کارگردان: یوسف حاتمی‌کیا، مهدی برجیان، تهیه‌کننده: ابراهیم حاتمی کیا

«خانه‌ام خالیست»، تهیه‌کننده و کارگردان: رضا مهران فر   

«خطوط ناپیدا»، تهیه‌کننده و کارگردان: مهدی رخشانی

«دیوار»، کارگردان: قاسم شیشه گری، تهیه‌کننده: قاسم شیشه گری، تهیه شده در مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی

«زار خاک»، کارگردان: رضا توفیق جو، تهیه‌کننده: احسان رسول اف

«زمان به وقت موسیو ستبون»، کارگردان: محمود کریمی، تهیه‌کننده: امید ملکی

«سایه‌های تنهایی»، کارگردان: سعید بهلولی، تهیه‌کننده: سعید بهلولی، تهیه شده در مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی

«فراتر از رنگ»، کارگردان: مریم سپهری، تهیه‌کننده: مریم سپهری، پیمان فتوت احمدی

«من بوداغین مارالی یام» (آهوی این کوه منم)، تهیه‌کننده و کارگردان: حسن رجبی

«نقاش باد»، کارگردان: عزت اله پروازه، تهیه‌کننده: عزت اله پروازه، تهیه شده در مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی

«یک زاویه خاص»، تهیه‌کننده وکارگردان: زهرا مربیان

 فیلم‌های راه یافته به بخش «جنبی»

«آرزوی همه»، تهیه‌کننده و کارگردان: علی قدیریان

«پریان اندوه»، تهیه‌کننده وکارگردان: هومن حسنی

«دایره کوچک ما»، کارگردان: محمدفاضل پورابوطالب، تهیه‌کننده: سیدمحسن طباطبایی پور

«درخت سخنگو»، کارگردان: علیرضا قاسم خان، تهیه‌کننده: علیرضا قاسم خان، تهیه شده در مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی

«دلواپس درختان بوم»، تهیه‌کننده و کارگردان: علی محمد مسیحا

«سرآمد»، تهیه‌کننده و کارگردان: سیدهادی موسوی

 «سلطان محمد نقاش»، کارگردان: سید وحید حسینی نامی، تهیه‌کننده: سید وحید حسینی نامی، تهیه شده در مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی

«معلی»، کارگردان: سیدمحمدرضا‌ ترین سان، تهیه‌کننده: مجید عزیزی

«نقش خولی»، کارگردان: مهدی خواجه حسینی، تهیه‌کننده: مهدی خواجه حسینی، تهیه شده در مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی

بخش مستند تجسمی جشنواره بین المللی هنرهای تجسمی فجر به دبیری علیرضا قاسم خان در موزه هنرهای معاصر تهران برگزار می‌شود.

