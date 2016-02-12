به گزارش خبرگزاری مهر، ۲۵ فیلم مستند برای نمایش در بخش مستند تجسمی، هشتمین جشنواره بینالمللی هنرهای تجسمی فجر از سوی هیات ارزیابی و داوری این رویداد هنری انتخاب شدند.
هیات داوران بخش مستند تجسمی این دوره از جشنواره تجسمی فجر، متشکل از محمدرضا اصلانی، سیفالله صمدیان و مسعود امینی تیرانی با بررسی ۶۴ اثر رسیده به هشتمین جشنواره هنرهای تجسمی فجر ۲۵ فیلم را برای نمایش در بخش مسابقه و جنبی این رویداد هنری انتخاب کردند.
بر اساس اعلام دبیرخانه هشتمین جشنواره بین المللی هنرهای تجسمی فجر اسامی این فیلمهای به شرح زیر است:
فیلمهای راه یافته به بخش «مسابقه»
«اسبی که شیهه نمیکشد»، کارگردان: محمدرضا عینی، تهیهکننده: محمدرضا عینی، تهیه شده در مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی
«استنساخ»، کارگردان: کامیار فاروقی، تهیهکننده: مهران حقیقی
«با این دستها»، کارگردان: رضا حائری، تهیهکننده: سیمین دهقانی
«بانو»، کارگردان: محمد صفا، تهیهکننده: محمد صفا، تهیه شده در مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی
«بر پرند خیال»، تهیهکننده و کارگردان: رهبر قنبری
«چشم جنگ»، کارگردان: یوسف حاتمیکیا، مهدی برجیان، تهیهکننده: ابراهیم حاتمی کیا
«خانهام خالیست»، تهیهکننده و کارگردان: رضا مهران فر
«خطوط ناپیدا»، تهیهکننده و کارگردان: مهدی رخشانی
«دیوار»، کارگردان: قاسم شیشه گری، تهیهکننده: قاسم شیشه گری، تهیه شده در مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی
«زار خاک»، کارگردان: رضا توفیق جو، تهیهکننده: احسان رسول اف
«زمان به وقت موسیو ستبون»، کارگردان: محمود کریمی، تهیهکننده: امید ملکی
«سایههای تنهایی»، کارگردان: سعید بهلولی، تهیهکننده: سعید بهلولی، تهیه شده در مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی
«فراتر از رنگ»، کارگردان: مریم سپهری، تهیهکننده: مریم سپهری، پیمان فتوت احمدی
«من بوداغین مارالی یام» (آهوی این کوه منم)، تهیهکننده و کارگردان: حسن رجبی
«نقاش باد»، کارگردان: عزت اله پروازه، تهیهکننده: عزت اله پروازه، تهیه شده در مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی
«یک زاویه خاص»، تهیهکننده وکارگردان: زهرا مربیان
فیلمهای راه یافته به بخش «جنبی»
«آرزوی همه»، تهیهکننده و کارگردان: علی قدیریان
«پریان اندوه»، تهیهکننده وکارگردان: هومن حسنی
«دایره کوچک ما»، کارگردان: محمدفاضل پورابوطالب، تهیهکننده: سیدمحسن طباطبایی پور
«درخت سخنگو»، کارگردان: علیرضا قاسم خان، تهیهکننده: علیرضا قاسم خان، تهیه شده در مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی
«دلواپس درختان بوم»، تهیهکننده و کارگردان: علی محمد مسیحا
«سرآمد»، تهیهکننده و کارگردان: سیدهادی موسوی
«سلطان محمد نقاش»، کارگردان: سید وحید حسینی نامی، تهیهکننده: سید وحید حسینی نامی، تهیه شده در مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی
«معلی»، کارگردان: سیدمحمدرضا ترین سان، تهیهکننده: مجید عزیزی
«نقش خولی»، کارگردان: مهدی خواجه حسینی، تهیهکننده: مهدی خواجه حسینی، تهیه شده در مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی
بخش مستند تجسمی جشنواره بین المللی هنرهای تجسمی فجر به دبیری علیرضا قاسم خان در موزه هنرهای معاصر تهران برگزار میشود.
نظر شما