صعود تاتنهام به رده دوم با پیروزی در زمین منچستر سیتی

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم های فوتبال منچستر سیتی و تاتنهام یکشنبه شب دیدار حساس خود را در هفته بیست و ششم رقابتهای لیگ برتر انگیس در ورزشگاه اتحاد برگزار کردند که این بازی در پایان با برتری ۲ بر یک تاتنهام خاتمه یافت.

نیمه نخست این بازی با تساوی بدون گل به پایان رسید. در نیمه دوم ابتدا تاتنهام با ضربه پنالتی که هری کین در دقیقه ۵۳ به ثمر رساند از میزبان خود پیش افتاد. این گل را کلیچی ایهیناچو در دقیقه ۷۴ پاسخ داد ولی این پایان کار نبود چرا که تاتنهام در دقیقه ۸۳ توسط کریستین اریکسن به گل دوم خود دست یافت و میزبان خود را شکست داد.

تاتنهام با این برد ۵۱ امتیازی شد و بخاطر تفاضل گل بهتر نسبت به آرسنال در رده دوم قرار گرفت. آرسنال نیز به رده سوم نزول کرد و منچستر سیتی با ۴۷ امتیاز در رده چهارم ایستاد. لستر سیتی با ۵۳ امتیاز صدرنشین لیگ برتر است.