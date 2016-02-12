جشنواره عکس سلفی «لبخند» برگزیدگان خود را شناخت

به گزارش خبرگزاری مهر، با پایان کار اولین جشنواره عکس سلفی «لبخند» و دریافت بیش از ۲۵۰۰ عکس، رضا مقصودی رییس کانون فیلمنامه نویسان سینمای ایران، اسماعیل عباسی مترجم، نویسنده، مدرس دانشگاه و عضو هیأت موسس انجمن ملی عکاسی ایران و محمد ستاری استاد هنر و رشته عکاسی دانشگاه تهران ۵ برگزیده این جشنواره را انتخاب کردند.

عکس ارسالی از سوی آریا خرم به عنوان انتخاب ویژه داوران معرفی و عکس مصعب هاشمی به عنوان عکس انتخابی در موضوع لبخند در محیط کار برگزیده شد.

همچنین برگزیده های اول تا سوم نیز به ترتیب محمد افاضتی، صمد ساوجی آذر و مجتبی عبدلی معرفی شدند.

به هر کدام از ۵ برگزیده این جشنواره مبلغ یک میلیون تومان به عنوان جایزه اهدا خواهد شد.

مراحل داوری این مسابقه در قالب یک برنامه پنجشنبه ۲۲ بهمن‌ماه، از شبکه مستند سیما پخش شد تا مخاطبان و به ویژه شرکت کنندگان از دلایل انتخاب عکس های برتر مطلع شده و درباره هنر عکاسی اطلاعات بیشتری کسب کنند.

این برنامه ساعت ۱۵:۳۰ شنبه ۲۴ بهمن‌ماه بازپخش خواهد شد.