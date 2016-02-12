به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام جعفر رحیمی در خطبه های نماز جمعه شهر ابهر از حضور کریمانه و بزرگوارانه مردم بزرگ در راهپیمایی 22 بهمن تقدیر و تشکر کرد و افزود: ملت بزرگ ایران با راهپیمایی اخلاق و بصیرت و ولایت مداری خود را به نمایش گذاشتند و این حضور مردم بیداردل ایران اسلامی در راهپیمایی صحنه نمایش بیداری و هوشیاری ملت اسلامی، اتحاد و همدلی و هم‌زبانی و توجه به سرنوشت کشور و اعلام بیزاری از دشمنان نظام اسلامی بود.

وی ادامه داد: یکی از پیام‌های مهم این حضور این بود که مردم حساب انقلاب اسلامی و دفاع از کیان انقلاب را هیچ ربطی به مسائل داخلی و مشکلات نمی‌دهند و حفظ انقلاب در برابر توطئه‌های دشمنان قسم‌خورده را از کلیدی‌ترین و اصلی‌ترین وظایف مردم در برابر دشمنان می‌دانند.

امام‌جمعه ابهر در ادامه با اشاره به انتخابات هفت اسفند گفت: دشمنان خارجی و مزدوران داخلی به دنبال فتنه‌انگیزی در انتخابات است و لذا همه باید هوشیار باشند

حجت‌الاسلام رحیمی افزود: ازجمله موارد و موضوعات چالش ساز که دشمن هم با توجه به فضای رسانه‌ای که در اختیار دارد و این روزها در حال پیاده کردن نقشه‌های خود در این مورد می‌باشد؛ تلاش در جهت ایجاد شبهه در کار یک نهاد قانونی و رسمی دخیل در انتخابات آینده در میان مردم است.

وی ادامه داد: طبق قانون اساسی کشور، شورای محترم نگهبان وظیفه نظارت بر تمام مراحل انتخابات و تأیید صلاحیت نامزدهای انتخاباتی را بر عهده دارد.

امام‌جمعه ابهر گفت: این روزها که نتایج تأیید صلاحیت نامزدها از سوی هیأت های نظارت استانی شورای نگهبان با هماهنگی هیأت نظارت مرکزی اعلام‌شده است و در آن عده رد صلاحیت و یا عدم احراز صلاحیت شده‌اند؛ بعضی‌ها در داخل کشور و دشمنان نظام در خارج، بدون ذکر علت آن امر، سعی در به زیر سؤال بردن کار یک نهاد رسمی و قانونی می‌کنند.

حجت‌الاسلام رحیمی افزود: با توجه به نهضت ثبت‌نام که از سوی برخی جریانات در موقع ثبت‌نام به راه افتاد که علت آن‌هم فشار آوردن به شورای نگهبان در تأیید نامزدهای انتخاباتی فاقد شرایط بود، می‌شد پیش بینی کرد که عده از این ثبت‌نام کنندگان با عدم احراز صلاحیت مواجه شوند، هرچند که نظر نهایی شورای نگهبان هنوز اعلام‌نشده است و احتمال افزایش تأیید صلاحیت‌ها با توجه به شواهد و قرائن وجود دارد.

وی ادامه داد: دشمن در فضای رسانه‌ای سعی می‌کند از این موضوع در جهت ایجاد شکاف در بین مسؤولین و یا بین مردم و نظام استفاده کرده و سعی می‌کنند که مردم را از صندوق رأی دورنمایند. موضوعی که بصیرت سیاسی مردم ایران در طول تاریخ نقشه‌های آن‌ها را نقش بر آب کرده است

امام‌جمعه ابهر با اشاره به اینکه زمان تبلیغات نامزدهای خبرگان رهبری شروع‌شده و از اواخر این هفته نیز تبلیغات مجلس شورای اسلامی شروع می‌شود افزود: اگر کاندیداهای محترم و طرفداران آنها، مواظب نباشند ممکن است همه را دچار مشکل کنند. در تبلیغات انتخاباتی، هم نامزدهای انتخاباتی و هم طرفداران آنها بایستی در تبلیغ خود اغراق و غلو ننموده و یا چیزی غیر از واقعیات بیان نکنند

حجت‌الاسلام رحیمی افزود: مردم نیز باید گول تبلیغات غیرواقعی و یا برنامه‌های خارج از وظایف نمایندگی و یا برنامه‌های غیرقانونی و غیرقابل اجرا را نخورند و بصیرانه و هوشیارانه در پای صندوق‌ها حاضر شوند و از هرگونه بداخلاقی‌ها پرهیز کنند.

امام‌جمعه ابهر گفت: دشمنان خارجی و مزدوران داخلی به دنبال فتنه‌انگیزی در انتخابات هستند و لذا همه باید هوشیار باشند.

حجت الاسلام رحیمی ادامه داد: تجربه تاریخی ثابت کرده است که انقلاب‌های بزرگ جهان هر کدام به شکلی دست‌خوش آسیب و انحراف شده‌اند و انقلاب اسلامی ایران نیز از این خطر در امان نیست باید مواظب آفت‌ها و تهدیدها و فتنه‌ها باشیم. یکی دیگر از آفت‌های ضربه زننده به انقلاب بروکراسی مفرط و فساد اداری و اجتماعی است.

امام‌جمعه ابهر بابیان اینکه دومین آسیب، دنیاطلبی و اشتغال به زینت‌های دنیوی بالاخص بین اقشار انقلابی است افزود: اگر زندگی تجملی و روحیه تکاثر طلبی در میان انقلاب فروگیرد. و نیروهای انقلابی روحیه خود را از دست دهند. داعیه دفاع از انقلاب و ارزش‌ها تضعیف می‌شود. و روحیه ریا و تملق به‌جای اخلاص و ایثار حاکم می‌شود. و در آن جامعه فحشاء و فساد و ارتشاء رونق پیدا می‌کند.

حجت‌الاسلام رحیمی افزود: باندبازی و گزینش‌های رابطه‌ای در انتخاب برخی مدیران و ضعف مدیریت و تصدی امور به‌دست افراد نالایق و به‌دوراز آگاهی و بینش قوی است.

امام‌جمعه ابهر به میلاد باسعادت حضرت زینب (س) اشاره‌کرده و افزود: به‌حق این روز بزرگ را روز پرستار نامیده‌اند. امروزه زنی که مشتاق است به دنبال الگویی باشد تا در این عین حضور در عرصه‌های مختلف اجتماعی و سیاسی، پاک‌دامنی او آلوده نشود می‌تواند از حضرت زینب پیروی کند.

حجت‌الاسلام رحیمی با توصیه به اینکه همه باید پرستار روح و جان خودمان باشیم. تا میکروب گناه به جان ما نفوذ نکند به همه پرستاران توصیه کرد با بیماران مثل یک مادر برخورد کنند و همچنین همراهان بیمار نیز توصیه کردند سختی کار این عزیزان را درک کنند و در بیمارستان‌ها بداخلاقی نکنند.

وی ادامه داد: مسوولان نسبت به حقوق و مزایای پرستاران قدری دقت کنند چراکه فاصله حقوقی زیاد شده و می‌طلبد به این قشر زحمت‌کش عنایت بیشتری بشود.