پیروزی دشوار دورتموند مقابل هانوفر/ هرتابرلین شکست خورد

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم فوتبال دورتموند عصر روز شنبه در چارچوب هفته بیست و یکم رقابتهای دسته اول باشگاه‌های آلمان به مصاف هانوفر رفت و این تیم را با نتیجه یک بر صفر شکست داد. هنریک مخیتاریان در دقیقه ۶۱ این بازی برای دورتموند گلزنی کرد. این تیم با ۴۸ امتیاز در رده دوم جایگاه خود را مستحکم تر کرد.

تیم فوتبال هرتابرلین هم در خانه اشتوتگارت به میدان رفت و برابر این تیم ۲ بر صفر شکست خورد تا جایگاه خود را در رده سوم به لورکوزن واگذار کند. هر دو تیم ۳۵ امتیازی هستند اما تفاضل گل بهتر لورکوزن این تیم را به رده سوم برد.

نتایج دیدارهای همزمان به شرح زیر است:

* دورتموند یک - هانوفر صفر

* وولفسبورگ ۲ - اینگول اشتات صفر

*اشتوتگارت ۲ - هرتابرلین صفر

* وردربرمن یک - هوفن هایم یک

* دارمشتات یک - بایرلورکوزن ۲