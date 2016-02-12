ملت ایران تداوم راه امام و پیروی از ولایت را به رخ جهانیان کشیدند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد شمس الدین امام جمعه شهرستان بشرویه در خطبه‌های امروز نماز جمعه این شهرستان با بیان اینکه تشویق مردم به تقوای الهی در آیات و روایات زیادی آمده است، گفت: مقام معظم رهبری در خصوص کانون جامعه اسلامی و کمال حق سفارشات زیادی کرده‌اند و زندگی اسلامی نقش بسزایی در ظهور حجت دارد.

وی بیان کرد: سبک زندگانی اسلامی دارای چهار رکن است که همسایه داری، مهمان نوازی، احترام به پدرومادر و صحت گفتمان‌ها از جمله اعمالی است که پیامبر سفارش زیادی بر این امر کرده‌اند.

امام جمعه بشرویه افزود: صله رحم محبت‌ها و برکات را زیاد می‌کند چراکه طبق آیات و روایات آنانی که صله رحم را بجا می‌آورند فردا در بهشت میهمان ائمه می‌شوند.

حجت الاسلام شمس الدین درادامه خطبه اول این هفته گفت: خوشبختانه در زمینه مهمان نوازی و همسایه داری مردم شهرستان کویری بشرویه نمونه هستند و همین امر باعث شده وحدت و همدلی در بین اقشار مختلف این شهر حاکم شود.

حجت الاسلام شمس الدین عنوان کرد: درجامعه اسلامی تمام امور و حکم‌ها مانند زنجیر بهم مرتبط هستند و خداوند در احادیث فراوان بیان کرده که پرداخت زکات، خمس و اطعام یتیم همه و همه سبب برکات زندگانی شخص می‌شود.

خطیب جمعه بشرویه در ادامه خطبه‌های این هفته ضمن تبریک و تشکر از حضور پرشور ملت ایران و بویژه مردم شهرستان بشرویه در راهپیمایی ۲۲ بهمن و خلق حماسه‌ای دیگر گفت: سی و هفت سال از پیروزی انقلاب و تشکیل این نظام می‌گذرد و نه تنها ذره‌ای از وحدت مردم کم نشده بلکه هر ساله پرشورتر و محکم‌تر پشت نظام و رهبری ایستاده‌اند.

وی اظهار داشت: آنانی که سعی برآن داشتند ملت را از نظام و اسلام دور کنند باردیگر دیدند که جانبازان، خردسالان، زنان و مردان، همه اقشار در سرما و گرما آمدند و باردیگر با فریاد مرگ برآمریکا نفرت خود را از رژیم‌های استکبار نشان دادند.

حجت الاسلام شمس الدین نیز سالروز حضرت زینب (س) و روز پرستار را تبریک گفت و افزود: خدمات و زحمات پرستاران بر هیچکس پوشیده نیست و این قشر همیشه ۲۴ ساعت آماده خدمات رسانی به بیماران و مردم هستند و نقش بسزایی در سلامت و درمان دارند.

امام جمعه شهرستان بشرویه نیز در ادامه سخنان خود به تحولات منطقه هم اشاره‌ای داشت و گفت: پیدایش داعش و تروریست‌ها از بین مسلمانان نقشه طراحی شده‌ای بود تا چهره اسلام را در بین جوامع خشن کند، اما موفق نشدند.

وی افزود: امروزه شاهد پیروزی‌های پی در پی مدافعان حرم و ارتش سوریه و عراق هستیم که در مقابل آمریکا، عربستان و وهابیت ایستادند و خوشبختانه پیروز میدان شدند.

امام جمعه همچنین با بیان و دعوت مردم به حماسه دیگر در انتخابات نیز عنوان کرد: ۲۲ بهمن حماسه باشکوه مردم را نشان داد و آنچه باید در اسفند ماه تکرار شود حضور پرشور در انتخابات خبرنگان و مجلس است که امیدواریم مردم با بصیرت ما در این انتخابات به افراد اصلح رأی دهند.