برد رئال مادرید در جدال حساس مقابل بیلبائو/ تیم زیدان در رده دوم

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم های فوتبال رئال مادرید و اتلتیک بیلبائو از ساعت ۱۸:۳۰ روز شنبه در چارچوب هفته بیست و چهارم رقابتهای لالیگای اسپانیا در ورزشگاه سانتیاگو برنابئو به مصاف هم رقتند که طی آن شاگردان زیدان با ارایه یک بازی برتر حریف خود را ۴ بر ۲ شکست دادند.

نیمه اول این بازی با حساب ۳ بر یک به سود رئال مادرید پایان یافت. کریستیانو رونالدو در دقیقه ۳ گل نخست بازی را به ثمر رساند اما در دقیقه یازده خاویر اراسو کار را به تساوی کشاند. واکنش رئال به این گل حریف دو گل دیگر توسط خامس رودریگز (۳۸) و تونی کروس (۴۵) بود.

در نیمه دوم هم بازی دو تیم زیر بارش باران جذاب و دیدنی پی گرفته شد. در دقیقه ۸۳ بازی واران از رئال مادرید اخراج شد اما در دقیقه ۸۷ و در حالی که رئالی ها ۱۰ نفره بودند رونالدو گل چهارم تیمش را به ثمر رساند. این گل را گورکا الوسنودو پاسخ داد.

رئال مادرید با این برد ۵۳ امتیازی شد و موقتا جای اتلتکیو مادرید را در رده دوم جدول گرفت.