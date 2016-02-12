اکران «دینگومارو» و «من نگهدار جمالی وسترن می سازم»در شیراز

کارگردان فیلم های نامبرده در گفت و گو با خبرنگار مهر از نمایش این آثار در سینماهای هنر و تجربه در سراسر کشور خبر داد و گفت: فیلم های «دینگومارو» و «من نگهدار جمالی وسترن می سازم» در این فصل در سیزده سینمای هنر و تجربه کشور در نوبت اکران قرار گرفته و از سوم اسفندماه نیز در سینما هنر و تجربه شیراز به نمایش در می آید.

کامران حیدری که به تازگی نمایشگاهی از عکس های خیابانی خود را در قالب «چگونه یک پرسه گراف شدم» در گالری وصال شیراز به نمایش گذاشت با بیان اینکه نخستین اکران «من نگهدار جمالی وسترن می سازم» در این گروه سینمایی دوشنبه ۳ اسفند ساعت ۱۸ در سینما تجربه است، ادامه داد: در ادامه اکران، این فیلم شنبه ۱۵ اسفند نیز در ساعت ۱۸ بار دیگر نمایش داده می شود.

وی، افزود: شنبه ۲۲ اسفند نیز ساعت در سانس ساعت ۱۸ سینمای هنر و تجربه شیراز، مستند دینگومارو اکران خواهد شد.

حیدری درباره مستند دینگومارو، معتقد است: یکی از مهمترین ژانرهای مورد علاقه من در سینما فیلم های جاده ای هستند که پر از موسیقی، هیجان و ریتم سریع است.

وی افزود: من هم در این فیلم تلاش کردم از کلیشه های همیشگی این نوع سینما پیروی کنم، اما نه در سینمای داستانی، بلکه در سینمای مستند آن هم از نوع جاده ای، در مورد یک موزیسین هرمزگانی آفریقایی تبار معروف به دینگومارو در جاده های جنوب ایران. از این رو، با ایده اینکه چگونه می شود فیلم مستندی ساخت که به مانند سینمای داستانی، قصه گو باشد و بتواند مخاطب را به سینما بکشاند این فیلم ساخته شد.

حیدری از اکران فیلم های مستند خود در کشور آلمان خبر داد و گفت: مراحل پایانی مستندی را طی می کنم که باز هم در شیراز ساخته می شود و درباره کفتربازی است.

«من نگهدار جمالی وسترن می‌سازم» درباره زندگی شخصی به نام نگهدار جمالی است که سال‌هاست در شهر شیراز به ساخت فیلم وسترن مشغول است.

همچنین در مستند «دینگومارو»، حمید سعید نوازنده ای ساکن بندرعباس است که رویای او، اجرای کنسرتی به سبک آفریقایی در فضای باز همراه با نوازنده های آفریقایی تبار هرمزگان است.

فصل دوم اکران فیلم سینمای هنر و تجربه شیراز ۲۲ اسفند به پایان می رسد.