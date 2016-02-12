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۲۳ بهمن ۱۳۹۴، ۱۷:۱۴

هلاکت ۱۲ عنصر تکفیری «جبهه النصره» در حومه حلب

هلاکت ۱۲ عنصر تکفیری «جبهه النصره» در حومه حلب

نظامیان ارتش سوریه امروز جمعه طی عملیاتی در حومه استان حلب ۱۲ عنصر تکفیری «جبهه النصره» را به هلاکت رساندند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه المنار، نظامیان ارتش سوریه همچنان به پیشروی های خود در حومه استان حلب ادامه می دهند.

بر اساس این گزارش، در ادامه این پیشروی ها، میان ارتش سوریه و تروریست های تکفیری جبهه النصره درگیری سختی درگرفت.

شاهدان عینی اعلام کردند که این درگیری ها در منطقه «الطاموره» واقع در حومه شمالی استان حلب اتفاق افتاد.

به دنبال وقوع این درگیری ها، ۱۲ عنصر تکفیری جبهه النصره به هلاکت رسیده و شماری دیگر به شدت مجروح شدند.

از سوی دیگر، انفجار یک خودروی حامل اعضای گروه تروریستی موسوم به «فیلق الشام» در حومه استان ادلب به کشته شدن شماری از آنها منجر شد.

این در حالی است که ارتش سوریه از صبح امروز عملیات بزرگ آزادسازی منطقه «حریتان» واقع در حومه حلب را کلید زده است.

کد مطلب 3050440

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