سپاهان مقابل سایپا بد عمل نکرد/ مدعی قهرمانی هستیم

به گزارش خبرنگار مهر، مجید جلالی عصر امروز پس از پیروزی مقابل سپاهان اصفهان در جمع خبرنگاران رسانه‌های گروهی درباره عملکرد تیمش در این بازی اظهار داشت: پیروزی ما در این مسابقه نشان می‌دهد که سایپا یکی از تیم‌های مدعی قهرمانی به شمار می‌رود و تلاش می‌کنیم که در ادامه به عنوان یکی از تیم‌های مطرح کشور، فعالیت کنیم.

وی با بیان اینکه بازیکنان ما در این مسابقه عملکرد خوبی از خود به نمایش گذاشتند، تصریح کرد: تیم سپاهان در نیمه نخست بازی عملکرد خوبی از خود به نمایش گذاشت و انتظار این را داشتیم که در نیمه دوم بازی این تیم با توجه به شرایط دلخواه ما کار کند که همین اتفاق هم صورت گرفت.

سرمربی تیم سایپا ادامه داد: به نظر من سپاهان بد بازی نکرد و در دقایق پایانی مسابقه، شرایط این تیم بسیار بهتر از ابتدای بازی شد. ما می‌توانستیم گل‌های بیشتری به ثمر برسانیم اما به نتیجه نرسیدیم.

وی با بیان اینکه دروازه‌بان سایپا امروز خیلی خوب کار کرد، افزود: به نظر من یکی از عوامل موفقیت تیم سایپا در این بازی، عملکرد بسیار خوب فلاح‌زاده به شمار می‌رفت.

جلالی درباره حضور تماشاگران در مسابقه امروز و رایگان بودن این بازی اضافه کرد: به نظر من تماشاگران به خاطر بلیط از حضور در ورزشگاه خودداری نمی‌کنند و ما نباید به این موضوعات سطحی نگاه کنیم. باید کاری کنیم که مشکلات فرهنگی در ورزشگاه‌های ما کم شود و با آسیب‌شناسی در این زمینه، شرایط را برای بهبود وضعیت تیم، فراهم کنیم.