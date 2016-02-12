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۲۳ بهمن ۱۳۹۴، ۱۹:۲۸

دراگان اسکوچیچ:

مقابل پرسپولیس فولاد واقعی نبودیم/ باخت ما منصفانه بود

مقابل پرسپولیس فولاد واقعی نبودیم/ باخت ما منصفانه بود

سرمربی تیم فوتبال فولاد خوزستان گفت: در دیدار مقابل پرسپولیس شکست ما منصفانه بود و فولاد به خودش باخت.

به گزارش خبرنگار مهر، دراگان اسکوچیچ بعد از پایان بازی پرسپولیس و فولاد خوزستان در نشست خبری اظهار کرد: جا دارد به پرسپولیس تبریک بگویم. ما در بازی امروز فولاد واقعی نبودیم. 

وی افزود: شاید بازیکنان ما بعد از بازی با سپاهان دچار غرور کاذب شده اند. بعضی از بازیکنان ما امروز در حد خودشان نبودند.

سرمربی تیم فولاد خاطرنشان کرد: بازی بدی را ارائه کردیم. بخصوص در میانه زمین که توپهای برگشتی برای پرسپولیس بود. با این حال ما هم شانسهایی داشتیم که می توانستیم به گل تبدیل کنیم ولی در حد و اندازه خودمان نبودیم.

اسکوچیچ درباره اعتراضش به قضاوت داور هم گفت: اجازه بدهید درباره داور صحبت نکنم. امروز هم برای پرسپولیس و هم برای ما سوتهایی زده شد. این اتفاقات رخ می دهد. جای هیچ بهانه ای نیست. باخت ما منصفانه بود و فولاد به خودش باخت.

کد مطلب 3050468

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