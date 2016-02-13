به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از گاردین، نمایشنامه این کار توسط جک ترون و بر اساس داستانی با عنوان هری پاتر و بچه نفرین شده به قلم رولینگ به رشته تحریر در آمده و کارگردان این نمایش را جان تیفانی برعهده دارد. این نمایش قرار است روز سی ام جولای سال جاری در کاخ تئاتر لندن اجرا شود.
در روزهای گذشته گمانهزنیهای مختلفی توسط کارشناسان و منتقدان هنری درباره این نمایش و نمایشنامه آن مطرح شده است.
گروهی معتقدند که این نمایش کاملا بر اساس داستان هری پاتر و کودک نفرین شده تنظیم شده است. اما گروه دیگری میگویند که این نمایش در حقیقت بخش دوم و دنبالهای بر داستان هری پاتر و کودک نفرین شده است و مخاطبان این اثر قرار است با مشاهده آن به شدت غافلگیر شوند.
جی کی رولینگ نیز در صفحه شخصیاش در دنیای مجازی به مخاطبانش گفت که انتظار نداشته باشند این اثر پیش درامدی برای نگارش مجدد داستانهای دنبالهدار هری پاتر باشد. این کار باید به صورت نمایشنامه درمیآمد و هر کسی که جولای آینده به تماشای هری پاتر و کودک نفرین شده بنشیند خواهد دانست که چرا این روایت باید در قالب نمایشنامه در می آمد. اما او برای هوادارانش مشخص نکرده که این اثر پایانی دوباره بر داستان های هری پاتر است یا نه!
شایعههایی درباره انتشار همزمان سری جدید بازی آنلاین هری پاتر با اجرای نمایش هری پاتر و بچه نفرین شده به گوش میرسد که البته هنوز توسط بنیاد رولینگ تائید نشده است.
۱۹ سال پپیش جیکی رولینگ نخستین داستان از مجموعه داستانهای هری پاتر را با عنوان هری پاتر و سنگ جادو منتشر کرد و بعد از اقبال جهانی این اثر و جایزههای ادبی که دریافت کرد مجموعه ای از داستانهای دنباله دار هری پاتر را به رشته تحریر در آورد.
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