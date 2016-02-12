ساعت کار پرستاران زیاد است/کم توجهی به نقش پرستاری

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبدا، دکتر سیامک مره صدق، با تبریک فرا رسیدن روز پرستار گفت: پرستاری یک نقش مهم و انکار نشدنی در حوزه سلامت و سیستم بهداشتی و درمانی است و موفقیت در این حوزه بدون نقش آفرینی آنها محقق نخواهد شد.

وی افزود: بدون شک پرستاران بیشترین مدت زمان را بر بالین بیمار حضور دارند، نزدیکترین ارتباط را با او دارند و بخشی از سخت ترین خدمات بهداشتی درمانی توسط این گروه انجام می شود. با این حال متاسفانه میزان توجه به این قشر خیلی کمتر از چیزی بوده که حق آنهاست.

مره صدق با اشاره به بهبود نسبی وضع پرستاران با اجرای طرح تحول سلامت، خاطرنشان کرد: البته ما هنوز در تعداد پرستار کمبود داریم و این باعث می شود بار کاری بر دوش این قشر بیشتر از حد معمول باشد که موجب فرسایش تدریجی آنها خواهد شد. همچنین میزان دریافتی این گروه متناسب با فعالیت آنها نیست و تا رسیدن به وضع مطلوب فاصله داریم؛ خوشبختانه وزارت بهداشت در دولت فعلی گام های مهمی را در جهت رفع مشکلات پرستاران برداشته و ما امیدواریم این فعالیت ها ادامه پیدا کند تا تمام حقوق پرستاران تحقق پیدا کند.

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با اشاره به توانایی های جامعه پرستاری کشور افزود: نکته دیگری که وجود دارد نقشی است که پرستاران باید در مدیریت کلی سیستم بهداشتی و درمانی کشور ایفا کنند و حضور پررنگ تری در این عرصه داشته باشند. در بسیاری از کشورهای دنیا مدیریت بیمارستانی از رشته هایی است که از طریق پرستاری هم امکان ادامه تحصیل در آن وجود دارد و خوب است که در کشور ما نیز این امکان برای پرستاران ما فراهم گردد.

وی با اشاره به کم بودن دریافتی پرستاران نسبت به خدمات ارائه شده توسط آنها یادآور شد: البته ما فقط نباید به افزایش حقوق پرستاران دقت کنیم. مسئله بسیار اساسی تر پرستاران، محدودیت الزامی ساعت کار آنان است که باید در مورد آن راهکاری اندیشیده شود. کار بیش از ساعات تعریف شده استاندارد هم باعث کاهش دقت و خدمات دهی به بیماران می شود و هم در درازمدت موجب فرسوده شدن و تحلیل رفتن نیروی کاری آنها می گردد. باید دریافتی پرستاران به اندازه ای باشد که با درآمد یک شیفت کاری، بتوان یک زندگی قابل قبول و متوسط را برای یک خانواده فراهم کرد تا پرستاران مجبور نباشند بیش از یک شیفت کار کنند.

مره صدق در پایان با ابراز نگرانی از سوء استفاده های احتمالی از دغدغه های صنفی پرستاران خاطرنشان کرد: نکته ای که پرستاران باید به آن توجه کنند این است که به هیچ وجه اجازه ندهند منافع صنفی آنها مورد سوء استفاده کسانی قرار بگیرد که بنا به منافع شخصی خود قصد سنگ اندازی در مسیر طرح هایی مثل طرح تحول سلامت را دارند. به طور قطع افرادی هستند که پیش از اجرای طرح تحول سلامت منافع چندمیلیاردی ای را کسب می کردند و حالا با اجرای این طرح منافع خود را در خطر می بینند. امیدواریم شاغلان تمام حرفه های پزشکی توجه کنند که هر طرحی دارای اشکالاتی هم هست که باید آنها را پله پله برطرف کنیم.