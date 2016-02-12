به گزارش خبرنگار مهر، این جشنواره که پس از دو سال وقفه امسال سومین دوره خود را سپری می کرد، با هدف خروج از گردشگری فصلی و توسعه گردشگری زمستانی در سرعین به عنوان یکی از قطب های مهم گردشگری کشور برگزار شد.

این جشنواره که از دوم بهمن ماه با محوریت گردشگری و ورزشی در سرعین آغاز شده بود، توانست در طول چهار هفته برگزاری مسافران و گردشگران استانی و کشوری بیشماری را با اجرای برنامه های متنوع به خود جلب کند.

ویژگی مهم جشنواره امسال برگزاری آن توسط بخش خصوصی و با اعتبارات این بخش بود که تحلیل محتوایی، موضوعی، کیفی و نیز در بحث جلب گردشگران نشان می دهد این جشنواره امسال موفق تر از دو جشنواره قبلی بوده است.

علاوه بر این امسال در این جشنواره هنرمندان بسیاری از سینما، تئاتر، موسیقی و... نظیر عليرضا خمسه، بهنوش بختیاری، مهران رجبی، ايرج نوذرى، امیر نوری، میرطاهر مظلومی، حديث فولادوند، نصراله رادش، فريبا علومى يزدى، رحيم شهريارى، امید جهان، بهنام علمشاهى، على اصحابى و... حضور یافتند.

حضور این چهره های سینما و موسیقی با هنرنمایی مجریان کشوری از جمله هاشمی و حسینی و... کافی بود که در برگزاری جشنواره ویژه هفتگی که روزهای جمعه اجرا می شد، هزاران گردشگر و مسافر از استان اردبیل و کشور به سرعین سراریز شوند.

استقبال مردم تداوم جشنواره سرعین را تضمین کرد

چنانچه فرماندار سرعین نیز در اختتامیه این جشنواره طی سخنانی حضور باشکوه گردشگران در جشنواره زمستانی سرعین را مهر تاییدی بر موفقیت‌آمیز بودن جشنواره دانست و گفت: این استقبال نشان از موفقیت‌آمیز بودن برگزاری سومین جشنواره زمستانی سرعین بود.

عاطف ناصری با تاکید بر اینکه این جشنواره باید به طور منظم و بدون هیچ وقفه‌ای در سال های آینده نیز برگزار شود، هماهنگی و همکاری نهادهای دولتی و بخش خصوصی را در رونق جشنواره زمستانی سرعین و بویژه در دستیابی به اهداف آن بسیار مهم و حياتى دانست.

وی این جشنواره را در خروج سرعین از گردشگری فصلی موثر برشمرد و ادامه داد: این جشنواره در ارتقا روحیه شاد توام با نشاط در جامعه بویژه در بین خانواده تاثیرگذار بود و ثمرات بسیاری برای مردم به ارمغان آورد.

رئیس سومین جشنواره زمستانی سرعین با بیان اینکه توسعه گردشگری و جذب گردشگر برای تمام فصول سال در سرعین نیازمند بازنگری است، متذکر شد: باید به مناسبت های مختلف و در فصول غیر پیک گردشگری، جشنواره های مختلفی را در این شهرستان اجرا کنیم.

وی با تشریح ظرفیت‌های گردشگری این شهرستان و جایگاه کنونی آن در کشور تاکید کرد که جشنواره زمستانی سرعین را باید به برند ملی و بین‌المللی تبدیل کنیم.

ناصری با بیان اینکه اعتقاد داریم که برگزاری چنین جشنواره هایی می تواند سرعین را در سطح بین المللی مطرح کند، ادامه داد: امروز سرعین جزو شش قطب گردشگری کشور بوده و باید با برگزاری جشنواره های زمستانی و نیز جشنواره هایی به مناسبت های مختلف به گردشگران کشور و دنیا معرفی کنیم.

رضایت مردم از جشنواره زمستانی سرعین چشمگیر بود

دبير جشنواره زمستانی سرعین نیز در این مراسم با تاکید بر اینکه سرعین به عنوان قطب گردشگری کشور تاکنون نتوانسته ظرفیت ها و قابلیت های گردشگری خود را بشناساند، یادآور شد: ضروری است در این زمینه برنامه های زیرساختی در این شهرستان اجرا شود.

جعفر بذری برگزاری جشنواره زمستانی سرعین را در این راستا و در جهت توسعه گردشگری زمستانی آن برشمرد و ادامه داد: اعتقاد داریم که اکنون بهترین زمان و فرصت برای توسعه گردشگری در سرعین و معرفی آن در کشور و در سطح بین المللی فراهم شده است.

وی با اشاره به تغییر مولفه‌ها و شاخصه‌های گردشگری کنونی در دنیا اضافه کرد: براین اساس تلاش کردیم که گردشگری بومی و محلی سرعین را در قالب جشنواره زمستانی معرفی و ترویج کنیم.

دبير جشنواره زمستانی سرعین با اشاره به اینکه امروزه گردشگری به سمت بومی و محلی سوق یافته که در این خصوص باید توسعه گردشگری بومی نیز با توجه به ظرفیت ها در دستور کار قرار گیرد، تصریح کرد: سرعین در این زمینه بسیار غنی بوده و می تواند به قطب گردشگری بومی و محلی کشور تبدیل شود.

وی برگزاری سومین دوره جشنواره زمستانی سرعین را فرصت مناسبی برای ترویج این نوع از گردشگری دانست و ادامه داد: می توان در این خصوص برنامه ریزی و فعالیت های مناسبی ارائه و سرعین را به عنوان مرکز گردشگری محلی معرفی کرد.

بذری با بیان اینکه اگر برندهای مختلف را در بحث گردشگری تعریف نکنیم نمی توانیم به توسعه این صنعت دست یابیم، عنوان کرد: جشنواره زمستانی سرعین در راستای چشم انداز توسعه گردشگری کشور و کمک به جذب ۲۰ میلیون گردشگر در سال ۱۴۰۴ برگزار می شود.

وی همچنین افکار عمومی را بهترین داور جهت قضاوت در برگزاری جشنواره زمستانی سرعین عنوان کرد و افزود: رضایت مردم در این جشنواره چشمگیر و مثال‌زدنی بوده و امر وظیفه ما را برای سال‌های آینده بسیار خطیر و حساس می کند.

فیلمبرداری مجموعه جدید پایتخت در سرعین

در هفته پایانی این جشنواره که به مدت سه ساعت و با حضور گسترده مسافران و گردشگران برگزار شد، هنرمندان سینما و تلویزیون کشوری از جمله علیرضا خمسه و ایرج نوذری و خوانندگان کشور چنگیز حبیبیان و بهنام علمشاهى حضور داشتند که هر کدام برنامه های ویژه ای را به نمایش گذاشتند.

مهمترین بخش این هنرنمایی که با استقبال و شور و حال ویژه ای برگزار شد، حضور علیرضا خمسه در روی سن بود که با گویش ویژه این هنرمند و ذکر خاطرات و طنز همراه شد.

این هنرمند که خود را خوشتیپ ترین هنرمند سینما معرفی می کرد، به موفقیت مجموعه پایتخت و استقبال عمومی از آن اشاره کرد و از فیلمبرداری مجموعه جدید پایتخت در سرعین خبر داد که این خبر هیاهوی بسیاری را در بین جمعیت ایجاد کرد.

خمسه با بیان اینکه در قسمت بعدی مجموعه به سرعین خواهیم آمد، یادآور شد: از این شهر خاطرات بسیار خوبی دارم و از بودن در آن لذت می برم.

گردشگری زمستانی سرعین بی نظیر است

ایرج نوذری هنرمند سینما و تلویزیون نیز در ادامه مراسم طی سخنانی سرعین را از مهمترین شهرهای گردشگری برشمرد و تاکید کرد که افتخار می کنم که اینجا هستم چراکه آنچه در سرعین دیده ام عشق، صفا و صمیمت بوده است.

وی با بیان اینکه در این استان احساس غربت نمی کنم چراکه مادرم اردبیلی است، اضافه کرد: به نوعی با اردبیل و سرعین عجین بوده و از حضور در آن بسیار خرسندم.

این هنرمند کشوری در عین حال با اشاره به آب و هوای بی نظیر سرعین در تمام فصول عنوان کرد: این شرایط در زمستان بسیار دیدنی تر بوده و امیدوارم مردم ایران با حضور در این شهر از امکانات آن از جمله آبدرمانی ها و غذاهای متنوع اذت ببرند.

وی همچنین با بیان اشعار ترکی بویژه از استاد شهریار، از استاد شعر و ادب آذری به نیکی یاد کرد.

همچنین در این جشنواره چنگیز حبیبیان و بهنام علمشاهى قطعاتی به زبان آذری و فارسی خواندند. نمایش رقص آذری و لباس های محلی از دیگر بخش های جذاب این جشنواره بود که به صورت هفتگی اجرای متنوعی داشت.

قرعه کشی برندگان جوایز نقدی و نیز برندگان دو دستگاه پراید به عنوان جایزه ویژه این جشنواره از دیگر بخش هایی بود که شور و حال خاصی برای شرکت کنندگان به همراه داشت. در نهایت نیز سعید عبادی و امیرحسین جعفری به عنوان دو برنده خوش‌شانس این جشنواره برنده دو دستگاه خودروی پراید شدند.

در طول برگزاری این جشنواره که به مدت ۲۱ روز و در مراسم ویژه آن در چهار نوبت و در روزهای جمعه با حضور علاقمندان و گردشگران برگزار شد، برنامه های مختلفی نیز در سایر ایام هفته به اجرا درآمد.

جشنواره های تندیس یخی، جشنواره آدم برفی، رادیو جشنواره، مسابقات ورزشی نظیر اسکی قهرمانی استان، تیر و کمان، صعود سراسری به قله سبلان، مسابقات نقاشی با محوریت گردشگری و انقلاب، نورافشانی آسمان شهر سرعین به مناسبت گرامیداشت پیروزی انقلاب و... از جمله این برنامه ها بود.

سرعین در ۲۰ کیلومتری اردبیل با برخورداری از مراکز آبدرمانی، ظرفیت های بومی و سنتی، طبیعت بکر، آب و هوای مطلوب، پیست اسکی و... از دیرباز تاکنون به عنوان یکی از مهمترین قطب های گردشگری کشور شناخته می شود.

با این وجود این شهرستان که سالانه پذیرای بیش از هفت میلیون گردشگر داخلی و خارجی است، به دلایلی به عنوان گردشگری تابستانی معرفی شده و با وجود برخورداری از ظرفیت های بسیار بالا در سایر فصول سال از رکود قابل توجهی برخوردار است.

براین اساس برگزاری این جشنواره زمستانی با هدف جلب گردشگر در فصل زمستان از سال های قبل در این شهرستان برنامه ریزی شد که سومین دوره آن امسال با تاخیر دو ساله و با مشارکت بخش خصوصی این شهرستان و بدون اعتبارات دولتی برگزار شد.