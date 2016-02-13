خبرگزاری مهر - گروه استان‌ها: ارتقای جلب مشارکت مردم در امور شهری، ایجاد روحیه بانشاط و ترویج و احیای موسیقی بومی و محلی هدف چهارمین جشنواره امیری خوانی در سرخ‌رود محمودآباد است.

درحالی جشنواره امیری خوانی و موسیقی محلی مازندران برای چهارمین سال پیاپی در سرخ‌رود برگزار شد که حال‌وروز هنرهای بومی و محلی چندان خوش نیست و در چهارمین همایش بزرگ امیری خوانی و موسیقی محلی مازندران، گروه‌های موسیقی مازندران به مناسبت پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی به اجرای برنامه پرداختند.

در این همایش چهار گروه هنری استاد اسحاقی و استاد اصغر رستمی و گروه نجوای سرخ‌رود و گروه تک‌نوازی دوتار برادران محسنی راد به اجرای برنامه هنری پرداختند. اسماعیل عبدی رئیس شورای اسلامی شهر سرخ‌رود در حاشیه این همایش در گفتگو با خبرنگار مهر، ایجاد شورونشاط و ترویج موسیقی بومی و محلی را هدف جشنواره امیری خوانی در شهر بیان کرد و گفت: برنامه‌های فرهنگی سبب رشد مشارکت و همراهی مردم در امور شهری می‌شود.

وی بابیان اینکه این جشنواره همه‌ساله هم‌زمان با سالروز پیروزی انقلاب اسلامی برگزار می‌شود، یادآور شد: اجرای این جشنواره در احیای هنر موسیقی بومی استان تأثیر بسزایی دارد.

حفظ و ترویج فرهنگ اصیل مازنی، تزریق برنامه‌های مفرح و روح‌بخش برای غنی‌سازی اوقات فراغت شهروندان و توسعه و تقویت برنامه‌های فرهنگی از مهم‌ترین رویکرد فرهنگی بیان کرد

اجرای جشنواره امیری خوانی به همت شهرداری سرخ‌رود برگزار شد و سید مهدی موسوی نژاد، شهردار شهر ساحلی سرخ‌رود، حفظ و ترویج فرهنگ اصیل مازنی، تزریق برنامه‌های مفرح و روح‌بخش برای غنی‌سازی اوقات فراغت شهروندان و توسعه و تقویت برنامه‌های فرهنگی از مهم‌ترین رویکرد فرهنگی بیان کرد.

سید مهدی موسوی نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر بابیان اینکه، با اجرای این‌گونه همایش‌ها و فستیوال‌ها و مسابقات بین‌المللی و ملی به دنبال مطرح کردن سرخ‌رود به‌عنوان شهر نمونه گردشگری چهارفصل ایران هستیم، به اهمیت برگزاری و میزبانی فستیوال‌ها و جشنواره و مسابقات ملی در احیای هنرهای بومی و محلی اشاره کرد.

وی اظهار داشت: نگاه و رویکرد ما در برگزاری این دسته از برنامه‌ها جذب مسافران و معرفی شهر سرخ‌رود به‌عنوان پایتخت برنامه‌های فرهنگی و هنری و نگین شهرهای ساحلی استان است.

وی گفت: مدح و ثنای اهل‌بیت در اشعار امیری خوانی، همچنین احساس نزدیکی به هنر و هنرمند با توجه به خاستگاه مردمی هنر و دعوت از گروه‌های خوب هنری همگی موجب استقبال پرشور مردم از این رویداد مهم هنری در سرخ‌رود شده است.

وی افزود: اجرای این برنامه‌ها تأثیرات بسیار مناسبی برای مشارکت در شهر دارد و اگر بتوانیم به لحاظ اجتماعی و فرهنگی یک فضای قابل‌احترام و مناسب برای شهروندان ایجاد کنیم شهروندان به مسئولین اعتماد کرده و ارتباط خوبی برقرار خواهند کرد.

آوای موسیقی سنتی و امیری خوانی ریشه در هویت مردم مازندران دارد و شناسنامه مازندران را به موسیقی محلی و سنتی می‌شناسند.

حجت‌الاسلام موسوی آملی امام‌جمعه بخش سرخ‌رود با اشاره به تأکید و سفارش امامان و ادیان و سیره دین مبین اسلام گفت: بعد از عبادت وانجام فرایض دینی امامان و ائمه اطهار سفارش زیادی به موضوع شادی و شورونشاط شهروندان داشته است و امام صادق (ع) می‌فرمایند در شادی‌های ما شادباشید و در ناراحتی و حزن و اندوه ما هم ناراحت و غم‌انگیز باشید.

امام‌جمعه بخش سرخ‌رود گفت: موسیقی موجب اعتلای روح انسان شده و این برنامه زیبا با استقبال خوب شهروندان همراه بوده است که نیاز توجه و تکرار این دسته از مراسم‌ها در شهر سرخ‌رود احساس می‌شود.

یحیی یوسف پور فرماندار شهرستان محمودآباد نیز در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به این‌که ایرانی‌ها از ریشه غنی فرهنگی، ادبی و هنری بسیار قوی برخوردار هستند، گفت: این ریشه فرهنگی با تمدن اسلامی عجین شده و تمدن ایرانی اسلامی شکل‌گرفته است.

فرماندار محمودآباد بابیان اینکه مازندران از ریشه‌های غنی، قوی فرهنگی و هنری برخوردار است که بخشی از هویت ایران اسلامی به شمار می‌رود، گفت: اجرای این همایش و جشنواره‌ها در مقابله با تهاجم فرهنگی دشمنان نقش بسزایی داشته و باید با اجرای این دسته از برنامه‌ها، فرهنگ و تمدن ایرانی را به فرزندانمان بیاموزیم تا این فرهنگ سینه‌به‌سینه، نسل به نسل انتقال یابد.

همایش بزرگ امیری خوانی و موسیقی محلی مازندران که چهار سال پیاپی در شهر سرخ‌رود برگزار می‌شود و به اعتقاد کارشناسان و شهروندان در ارتقای روحیه و مشارکت شهروندان تأثیرگذار است.

سرخ رود سالن آمفی تئاتر ندارد

ایجاد شورونشاط و اجرای برنامه‌ای فرح‌بخش برای شهروندان و احیای فرهنگ بومی و محلی مازندران که سالیان سال به فراموشی سپرده‌شده است از اهداف و رویکردهای اصلی برگزاری این رویداد مهم شهری بشمار می‌رود.

در حالی هرسال نسبت به برگزاری جشنواره امیری خوانی در سرخ‌رود اقدام می‌شود که شهر قوهای آوازخوان از داشتن سالن آمفی‌تئاتر محروم بوده و نبود سالن همایش موجب شده است این مراسم در سالن ورزشی برگزار شود و از کیفیت برنامه کاهش دهد.

در پایان همایش از داوران و طراحان سر درب بوستان‌ها و پارک‌های سطح شهر سرخ‌رود و از هنرمندان و عوامل اجرایی همایش و مسئولان ادارات که در برگزاری همایش کمک کردند با اهدای لوح سپاس و تندیس و هدیه تقدیر و قدرانی به عمل آمد و در حاشیه این همایش نمایشگاه دستاوردهای عمرانی و فرهنگی و هنری به نمایش گذاشته شد.