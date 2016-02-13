  1. سیاست
  2. امنیتی و دفاعی
۲۴ بهمن ۱۳۹۴، ۸:۳۶

سرلشگر فیروزآبادی در گفتگو با مهر:

عربستان «صداهای گنده» از خود درنیاورد/ توصیه‌ای انتخاباتی به مردم

عربستان «صداهای گنده» از خود درنیاورد/ توصیه‌ای انتخاباتی به مردم

رئیس ستاد کل نیروهای مسلح در واکنش به تصمیم عربستان برای ورود ۱۵۰ هزار نیرو به سوریه گفت: عربستان ابتدا اثبات کند چنین نیروهایی وجود دارد، بعدا این صداهای گنده را از خود دربیاورد.

سرلشگر سیدحسن فیروزآبادی رئیس ستاد کل نیروهای مسلح در گفتگو با خبرنگار مهر در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه چه توصیه ای به مردم برای انتخابات مجلس شورای اسلامی خبرگان رهبری دارید، اظهار کرد: من به دلیل اینکه یک فرد نظامی هستم نمی‌خواهم در مورد کاندیداها حرف بزنم و کار تبلیغاتی بکنم؛ اما توصیه‌ام به مردم این است که باید به شاخصه‌هایی که حضرت امام خمینی(ره) و مقام معظم رهبری برای افرادی که می‌توانند در جمهوری اسلامی مسئولیت بگیرند توجه کنند.

وی افزود: مهمترین شاخصه‌ای که مردم برای انتخاب کاندیداها باید در نظر بگیرند، این است که یک نماینده مجلس هرگز نباید علاقه داشته باشد تا دست آمریکا و غرب در ایران باز شود.

رئیس ستاد کل نیروهای مسلح در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه واکنش شما نسبت به تصمیم عربستان مبنی بر ورود ۱۵۰ هزار نیرو به سوریه چیست؟، گفت: باید به عربستان بگویید ابتدا این ۱۵۰ هزار نیرو را یک جا جمع کند، دوم برای آنها یک رژه درنظر بگیرد و از این نیروها سان ببیند و سپس از آنها فیلمبرداری و برای همگان اثبات کند که چنین نیروهایی وجود دارد، بعدا بیاید و این صداهای گنده را از خود دربیاورد.

کد مطلب 3050520

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار