سرلشگر سیدحسن فیروزآبادی رئیس ستاد کل نیروهای مسلح در گفتگو با خبرنگار مهر در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه چه توصیه ای به مردم برای انتخابات مجلس شورای اسلامی خبرگان رهبری دارید، اظهار کرد: من به دلیل اینکه یک فرد نظامی هستم نمی‌خواهم در مورد کاندیداها حرف بزنم و کار تبلیغاتی بکنم؛ اما توصیه‌ام به مردم این است که باید به شاخصه‌هایی که حضرت امام خمینی(ره) و مقام معظم رهبری برای افرادی که می‌توانند در جمهوری اسلامی مسئولیت بگیرند توجه کنند.

وی افزود: مهمترین شاخصه‌ای که مردم برای انتخاب کاندیداها باید در نظر بگیرند، این است که یک نماینده مجلس هرگز نباید علاقه داشته باشد تا دست آمریکا و غرب در ایران باز شود.

رئیس ستاد کل نیروهای مسلح در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه واکنش شما نسبت به تصمیم عربستان مبنی بر ورود ۱۵۰ هزار نیرو به سوریه چیست؟، گفت: باید به عربستان بگویید ابتدا این ۱۵۰ هزار نیرو را یک جا جمع کند، دوم برای آنها یک رژه درنظر بگیرد و از این نیروها سان ببیند و سپس از آنها فیلمبرداری و برای همگان اثبات کند که چنین نیروهایی وجود دارد، بعدا بیاید و این صداهای گنده را از خود دربیاورد.