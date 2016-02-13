رقابت هنرمندان گلستانی در عرصه بین المللی پویانمایی

خبرگزاری مهر– گروه استان‌ها، مونا محمدقاسمی: دعوت فرانسوی‌ها از «اسب ...» باعث شد تا این پویانمایی از استان گلستان به سر زبان‌ها بیفتد. گرچه این پویانمایی بیش از این مقام‌های زیاد داخلی به دست آورده بود اما این مقام‌ها متأسفانه باعث نشد تا این اثر ارزشمند هنرمندان جوان گلستان حتی در شهر خود هم مطرح شود.

دستاوردهایی مانند کسب مقام در شانزدهمین جشن خانه سینما، سی و یکمین جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه تهران، چهل و چهارمین جشنواره بین‌المللی رشد، نهمین جشنواره بین‌المللی فیلم رویش، هشتمین جشنواره فیلم وارش و ۹امین دوسالانه بین‌المللی پویانمایی تهران که در آن موفق به اخذ جایزه بهترین موسیقی شد، در بخش جشنواره‌های داخلی و همچنین شرکت در جشنواره «pline labobin» کشور فرانسه و دعوت از طرف برگزارکنندگان دو جشنواره «festival ecolly wood » که در شهر لیل و «elephant dorn» شهر رن فرانسه برگزارشده است.

این بار دریکی از روزهای سرد زمستانی باخبر شدیم پویانمایی «اسب...» ماحصل تلاش هنرمندان گلستانی به جشنواره «cine junior» فرانسه راه پیدا کرد. شاید اگر این موفقیت نصیب یک گروه ورزشی می‌شد تمام رسانه‌ها گوش فلک را کر می‌کردند تا این موفقیت را به گوش همه برسانند.

کمترین امکانات، بیش‌ترین نتیجه

اما واقعیتی که وجود دارد این است که این پویانمایی هفت‌دقیقه‌ای در یک اتاقک کوچک و با کمترین تجهیزات یعنی یک سیستم کامپیوتری ساخته‌شده است. بر آن شدیم تا گزارشی تهیه کنیم و با عوامل سازنده این پویانمایی بیشتر آشنا شویم. «اسب...» به نویسندگی و کارگردانی محمدرضا عباسپور و تهیه‌کنندگی حوزه هنری گلستان تولیدشده است.

محمدرضا عباسپور کارشناس ارشد هنر (رشته نقاشی)، مسئول واحد هنرهای تجسمی حوزه هنری استان گلستان و استاد هنر در دانشگاه‌های هنری استان است. عمده فعالیت‌های عباسپور درزمینهٔ نقاشی، تصویرسازی، کاریکاتور و پویانمایی است. ولی علی‌رغم تلاش ما حاضر به گفتگو و توضیح بیشتر درباره این کار نشد.

داستان این پویانمایی اقتباس از یکی از داستان‌های مثنوی به نام اسب و به این شرح است که قاطری بارکش با دیدن اسبی خوش‌اندام و چالاک رویای اسب شدن به سرش میزند اما در انتهای داستان و پس حوادثی که اسب رویاهایش با آن رو به رو می شود، از این رؤیاپردازی پشیمان و به بارکش بودن خودش اکتفا می‌کند.

ساختار این پویانمایی شبیه برخی آثار تولیدشده برای کودک و نوجوان و مانند شکرستان است. اما یکی از قسمت‌های برجسته این پویانمایی هفت‌دقیقه‌ای موسیقی خاص و گوش‌نواز آن است. موسیقی که در جشنواره بین‌المللی تهران تندیس طلایی بهترین موسیقی را به خود اختصاص داده است.

اسماعیل شافعی کارشناس موسیقی از دانشگاه هنر تهران اندوخته بیست‌ساله هنری خود را در ساخت موسیقی این پویانمایی به‌کاربرده است.

شافعی نقطه قوت این موسیقی را سازهای ایرانی مانند دستگاه‌های چهارگاه و آواز بیات ترک می‌داند و در ادامه توضیح می‌دهد: ما به‌جای اینکه از نمونه یا ساز غربی استفاده کنیم تصمیم گرفتیم از سازهای ایرانی مثل تار، نی، تنبک و تپانچه استفاده کنیم. معمولاً برای ساخت آهنگ متن این کار را انجام نمی‌دهند چون مراحل ضبط آن طولانی می‌شود و محدودیت وجود دارد، اما گروه ما تصمیم گرفت این کار را انجام دهد و تجربه خوبی شد.

جوانان ایرانی بافرهنگ اصیل خود بیگانه‌اند

اسماعیل شافعی ناراحتی خود را از ناآشنا بودن جوانان ایرانی بافرهنگ و هنر اصیل ایرانی ابراز می‌کند و می‌گوید: جوانان ما بافرهنگ و هنر اصیل ایرانی بیگانه شده‌اند، درصورتی‌که همین جوانان با آثار هنرمندان خارجی آشنا هستند و کارهای آنان را پی گیری می‌کنند اما از آثار هنرمندان داخلی هیچ اطلاعی ندارند.

اگر نهادهایی که توانایی مالی آن را دارند بتوانند روی هنرمندان گلستانی سرمایه‌گذاری کنند نتیجه‌های درخشانی به دست می‌آید

اسماعیل شافعی از مسئولان گله می‌کند و می‌گوید: ما با ساخت پویانمایی می‌توانیم فرهنگ اصیل ایرانی را به دنیا نشان دهیم. اما برای ساخت این پویانمایی‌ها نیاز به سرمایه است. اگر هنرمندان سفارش کار نداشته باشند هنرشان راکت می‌ماند و هیچ پیشرفتی نمی‌کنند، اما اگر نهادهایی که توانایی مالی آن را دارند بتوانند روی هنرمندان گلستانی سرمایه‌گذاری کنند نتیجه‌های خیلی درخشانی به دست می‌آید.

به‌جز کارگردانی خوب و موسیقی تحسین‌برانگیز این پویانمایی، بخش پس‌زمینه آن‌هم به‌خوبی گویای حرفه‌ای بودن صاحب اثر است. قسمت پس‌زمینه این پویانمایی توسط سید محمد حسینی جبلی، کارشناس هنرهای تجسمی ساخته‌شده است.

قالب پویانمایی بر خواسته از نگارگری ایرانی

حسینی در رابطه با روند ساخت پس‌زمینه می‌گوید: قالب و کانسپت این پویانمایی بر اساس نقاشی و نگارگری‌های ایران است، برای اینکه بتوانیم به این پویانمایی حال و هوای ایرانی دهیم شروع به مطالعه و دیدن آثار نگارگری ایران کردیم و کاراکترها و فضاسازی‌ها را با نگاهی مدرن ترکیب کردیم که نتیجه کار خیلی عالی بود.

حسینی بابیان این‌که روش استفاده‌شده در این پویانمایی «کات اوت» است، می‌گوید: این پویانمایی به شیوه دیجیتال طراحی و اجراشده است. به این شکل که کاراکترها و پس‌زمینه به‌صورت دستی طراحی شدند و پس از اسکن در فتوشاپ با تکسچرها یا بافت‌هایی که عکاس گروه خانم سعیده عباسی تهیه ترکیب شدند و بعد رنگ‌آمیزی شدند.

وی ادامه می‌دهد: بعدازاینکه کاراکترها و پس‌زمینه حاضر شدند با نرم‌افزار افترافکت توسط محمدمهدی واحدی منش، محمد حاج محمدعلی و صفا علایی به سرپرستی محمدرضا عباسپور انیمیت شدند.

حسینی جبلی در ادامه می‌گوید: پس از پایان انیمیت و در مرحله پس‌تولید، صداگذاری و آهنگ‌سازی توسط اسماعیل شافعی انجام شد و کل این پویانمایی در مدت‌زمان ۶ ماه طراحی و ساخته‌شده است.

و اما قسمت گرافیک این پویانمایی توسط صفا علایی کارشناس گرافیک طراحی و پیاده‌سازی شده است.

علایی در رابطه با گرافیک این اثر این‌گونه توضیح می‌دهد: کاراکترهای طراحی‌شده را با نرم‌افزار فتوشاپ به‌صورت دوبعدی مدل‌سازی کردیم، تیتراژ اول و آخر را با فتوشاپ و افترافکت انجام دادیم و برای طراحی فونت تیتراژ و اسم پویانمایی از کاراکترهای پویانمایی استفاده کردیم.

صفا علایی با توجه به سن کم خود طراحی جلد چندین کتاب ازجمله «آتش همچنان بدون دود» و تصویرسازی کتاب داستان «حسنی و دنیای ما قشنگه» و برخی آیات مفهومی قرآن را در کارنامه خود دارد.

حال که ظرفیت هنر در استان ما این‌چنین بالاست، چه خوب است مسئولین بیشتر به این جوانان توجه کنند و سرمایه‌گذاری لازم برای رشد و پویایی این جوانان را فراهم کنند. «اسب ...» نمونه کوچکی از توانمندی‌های فراوان هنرمندان گلستان است که با حضور در عرصه‌های بین‌المللی فرصت خودنمایی بهتری پیداکرده‌اند. اما نیاز است ضمن ایجاد فضای رقابتی بهتری داخل استان و کشور، حمایت‌های مادی و معنوی بیشتری از هنرمندان بومی استان شود تا ضمن تولید آثار فاخر بتوانند با آثار تولیدی سایر کشورها نیز رقابت قدرتمندتری داشته باشند.