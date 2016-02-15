۱۰ راهکار ساده برای افزایش سرعت رایانه

ایرنا نوشت: استفاده از رایانه به مرور زمان منجر به کاهش سرعت آن می شود. غباروبی، یکپارچه سازی دیسک، غیرفعال کردن برگه های مرورگر، پاکسازی حافظه مرورگر و اسکن رایانه از جمله روش هایی هستند که موجب افزایش سرعت رایانه می شوند. با استفاده از این روش ها، بدون نیاز به اینکه کاربر حرفه ای رایانه باشید یا اطلاعات بالای رایانه ای داشته باشید، می توان سرعت رایانه را به طرز چشمگیری افزایش داد. این روش ها عبارتند از :

۱- رایانه را غبارروبی کنید

یک روش ساده برای افزایش سرعت رایانه های شخصی، پاکسازی این رایانه ها است. وجود گردوغبار درون کیس رایانه می تواند منجر به مسدودشدن فن و در نهایت افزایش بیش از حد دمای رایانه شود. پیشنهاد می کنیم برای این کار، از کپسول های مواد پاک کننده که با هوای فشرده پر می شوند، استفاده کنید.

۲- استفاده از فرآیند یکپارچه سازی دیسک

این فرآیند که اصطلاحا Disk Defragmentation نام دارد، اطلاعاتی را که به طور پراکنده در دیسک سخت رایانه ذخیره شده اند، به طور یکپارچه متمرکز می کند و در نتیجه رایانه می تواند با سرعت بالاتری به این اطلاعات دسترسی یابد. برای استفاده از این فرآیند در سیستم عامل ویندوز کافی است از منوی Start به ترتیب گزینه های Accessories، System Tools، Disk Cleanup و Disk Defrag را انتخاب کنید.

۳- بررسی ظرفیت خالی دیسک سخت

ذخیره اطلاعات در دیسک های توکار رایانه، موجب کاهش فضای ذخیره سازی موردنیاز برای برنامه ها و فعالیت های روزانه می شود. اگر بیش از ۸۵ درصد ظرفیت دیسک سخت رایانه استفاده شده باشد، سرعت آن تحت تاثیر قرار می گیرد. برای اجتناب از این مشکل، یک دیسک سخت خارجی تهیه کنید. دیسک سخت خارجی، یک گزینه مناسب برای نگهداری حجم زیادی از اطلاعات است.

۴- برگه های مرورگر را غیرفعال کنید

باز کردن همزمان تعداد زیادی از برگه های مرورگر یا چند برنامه، حافظه RAM رایانه را مشغول می کند و می تواند منجر به کاهش سرعت رایانه شود.حافظه RAM نقش مهمی در اجرای وظایف برنامه های مختلف دارد و یک راهکار افزایش سرعت رایانه، ارتقای حافظه RAM است. برای مشاهده میزان مصرف حافظه RAM با فشردن کلید ترکیبی Ctrl+Alt+Delete می توانید پنجره Task Manager را باز کنید.

۵- حذف برنامه های بلااستفاده

با حذف برنامه های بدون کاربرد از روی رایانه می توانید سرعت آن را افزایش دهید. برای این کار در سیستم عامل ویندوز گزینه Start و سپس Control Panel را انتخاب کنید. در این پنجره گزینه Programs and Features را انتخاب کنید تا فهرستی از برنامه های نصب شده روی رایانه به همراه گزینه مربوط به حذف این برنامه ها به نمایش درآید.

۶- رایانه خود را اسکن کنید

وجود ویروس در رایانه می تواند موجب کاهش سرعت آن شود. بهترین راهکار مقابله با ویروس ها، استفاده از برنامه های آنتی ویروس است. اما باید دقت داشته باشید برخی از برنامه های ضد ویروس حجم بالایی از توان پردازشی سیستم را اشغال می کنند و ممکن است نصب آن ها موجب کندی رایانه شود. اگر از سیستم عامل ویندوز استفاده می کنید، پیشنهاد می کنیم از ابزار رایگان ارائه شده توسط شرکت مایکروسافت با نام Windows Security Essentials استفاده کنید که طور رایگان در اختیار کاربران قرار گرفته است.

۷- به روز رسانی

به روزرسانی خودکار سیستم عامل می تواند موجب بهبود عملکرد آن و در نتیجه افزایش سرعت رایانه شود. برای فعال کردن این ویژگی در ویندوز کافی است روی منوی My computer (یا در برخی نسخه ها Computer) کلیک راست کرده و گزینه Properties را انتخاب کنید. در پنجره باز شده روی گزینه Windows Update کلیک کنید. اگر از نسخه اصلی ویندوز استفاده نمی کنید، به یاد داشته باشید به روزرسانی سیستم عامل می تواند منجر به اختلال عملکرد شود یا به طور کلی، سیستم عامل را غیرفعال کند.

۸- پاکسازی حافظه مرورگر

کوکی ها فایل هایی هستند که توسط وب سایت ها ساخته می شوند و اطلاعات مربوط به وبگردی کاربر را روی رایانه وی ذخیره می کنند. تعداد کوکی های ذخیره شده روی سیستم کامپیوتر، به مرور زمان افزایش می یابد و این موضوع می تواند موجب کندی عملکرد رایانه شود. برای رفع مشکل کافی است در مرورگر خود از منوی History گزینه clear history data را انتخاب کنید.

۹- رایانه خود را خاموش و روشن کنید

شرکت مایکروسافت توصیه می کند حداقل یک بار در هفته رایانه را خاموش و مجددا روشن کنید. بدین ترتیب حافظه موقت سیستم به طور کامل پاک می شود و رایانه با سرعت بیشتری کار می کند.

۱۰- بخش Startup را کنترل کنید

با استفاده از گزینه های بخش Startup به سادگی می توان تعداد برنامه هایی را که هنگام راه اندازی سیستم به طور خودکار بارگذاری می شوند، کنترل کرد.

برای این منظور از منوی Start گزینه Run را انتخاب کنید. عبارت msconfig را تایپ کرده و کلید Enter را فشار دهید. در پنجره باز شده می توانید برنامه های موردنظر را انتخاب کنید تا در هنگام راه اندازی سیستم بارگذاری شوند.