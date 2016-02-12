حمله زمینی می تواند در نابودی داعش تعیین کننده باشد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، والس افزود: عملیات نظامی در عراق و سوریه امروز با ائتلاف چندین کشور در حال انجام است و یکی از مـأموریت های این کشورها آماده سازی نیروهای محلی است.

نخست وزیر فرانسه عنوان کرد: حمله زمینی نیروهای محلی و یا برخی کشورهای عربی (در صورت تمایل) حتی تنها برای حفظ مناطق بازپس گرفته شده تعیین کننده است.

نخست وزیر فرانسه در عین حال تاکید کرد که هر کشوری در تصمیمات خود از استقلال و حق حاکمیت برخوردار است. وی ادامه داد: فرانسه قصد اعزام نیروی زمینی برای مبارزه با داعش ندارد.

احمد العسیری سخنگوی ائتلاف عربی به رهبری عربستان پیشتر گفته بوده که ریاض آماده مشارکت در هر گونه عملیات زمینی در سوریه است.

این در حالی است که دیمیتری مدودف نخست وزیر روسیه نسبت به هر گونه حمله زمینی خارجی در سوریه که می تواند باعث وقوع «جنگ جهانی جدید» شود، هشدار داده است.

به گفته وی حملات زمانی به طور کلی منجر به دائمی شدن جنگ می شود، از این رو تمامی طرف ها باید به جای شروع جنگ جهانی جدید، بر سر میز مذاکرات بنشینند.