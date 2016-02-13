چاوش اوغلو: به تنهایی قادر به اداهه پذیرش آوارگان نیستیم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از نووستی، اوغلو در جریان کنفرانس امنیتی مونیخ گفت: بین سال های ۲۰۰۵ تا ۲۰۱۴ شمار آوارگان در ترکیه ۶ برابر شده است و این کشور به تنهایی قادر به پذیرش همه آوارگان نیست و نیاز به برنامه اسکان و نظارت بر مهاجرت دارد.

وی ادامه داد: ۲.۵ میلیون آواره سوری و ۲۰۰ هزار آواره عراقی را در کشور خود جایی دادیم و طی چند روز اخیر ۱۰ هزار آواره سوری دیگر وارد کشور ما شده اند.

وزیر امور خارجه ترکیه یادآور شد: حل مسئله مهاجرت غیر قانونی نیازمند کمک پیمان ناتو و مبارزه با شبکه های قاچاق انسان است.

اتحادیه اروپا حدود دو میلیون آواره را تا کنون در خود جای داده است و پیش از این نیز با حمایت از صندوق ویژه حمایت از آوارگان در خاک ترکیه و کمک ۳ میلیارد یورویی به آنکارا موافقت کرد.