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۲۴ بهمن ۱۳۹۴، ۴:۳۴

چاوش اوغلو: به تنهایی قادر به اداهه پذیرش آوارگان نیستیم

چاوش اوغلو: به تنهایی قادر به اداهه پذیرش آوارگان نیستیم

وزیر امور خارجه ترکیه تاکید کرد که کشورش به تداوم سیاست درهای باز در قبال آوارگان ادامه خواهد داد ولی به تنهایی توانایی این کار را ندارد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از نووستی، اوغلو در جریان کنفرانس امنیتی مونیخ گفت: بین سال های ۲۰۰۵ تا ۲۰۱۴ شمار آوارگان در ترکیه ۶ برابر شده است و این کشور به تنهایی قادر به پذیرش همه آوارگان نیست و نیاز به برنامه اسکان و نظارت بر مهاجرت دارد.

وی ادامه داد: ۲.۵ میلیون آواره سوری و ۲۰۰ هزار آواره عراقی را در کشور خود جایی دادیم و طی چند روز اخیر ۱۰ هزار آواره سوری دیگر وارد کشور ما شده اند.

وزیر امور خارجه ترکیه یادآور شد: حل  مسئله مهاجرت غیر قانونی نیازمند کمک پیمان ناتو و مبارزه با شبکه های قاچاق انسان است.

اتحادیه اروپا حدود دو میلیون آواره را تا کنون در خود جای داده است و پیش از این نیز با حمایت از صندوق ویژه حمایت از آوارگان در خاک ترکیه و کمک ۳ میلیارد یورویی به آنکارا موافقت کرد.

کد مطلب 3050548

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