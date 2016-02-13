بخت «دختر»در فروش گیشه بلند بود/قیمت فیلم از ذائقه مردم سبقت گرفت

به گزارش خبرنگار مهر، چهارمین روز از جشنواره فیلم فجر در مشهد در حالی سپری شد که در مجموع تعداد ۲ هزار ۶۱۰ نفر برای تماشای دو فیلم «دختر» و «خانه ای در خیابان چهل و یکم» در مقابل سینماهای مشهد صف کشیدند.

سینما هویزه شامگاه جمعه و درچهارمین روز از جشنواره فیلم فجر فیلم «خانه ای در خیابان چهل و یکم» را در دو نوبت به نمایش گذاشت که در مجموع ۶۴۲ نفر بلیط خریده و به تماشای این فیلم نشستند.

فیلم «دختر» نیز شامگاه جمعه در سینما آفریقا نسبت به اکران های شب های گذشته این سینما از فروش قابل توجهی برخوردار بود و در مجموع دو نوبت در این سینما بیش از ۱۲ میلیون تومان فروش داشت.

فیلم «خانه ای در خیابان چهل و یکم» در سینما آفریقا تنها در نوبت ۱۹ و ۳۰ به نمایش درآمد و ۳۸۲ نفر از آن استقبال کردند که با توجه به ظرفیت بیش از ۸۰۰ نفری سالن این سینما بیش از نیمی از صندلی ها خالی ماند.

قیمت فیلم از ذائقه مخاطبان سبقت گرفته است

رویداد فرهنگی جشنواره فیلم فجر در مشهد مقدس که این روز ها پای بسیاری از اقشار مختلف مردم را به سینما باز کرده است شب گذشته در پردیس سینما هویزه میهمان نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی بود.

امیرحسین قاضی زاده هاشمی شامگاه جمعه در حاشیه برپایی سیزدهمین جشنواره فیلم فجر مشهد در محل پردیس سینمایی هویزه بر ضرورت برگزاری جشنواره فیلم فجر در سراسر کشور اشاره کرد و گفت: عدالت در همه جنبه های مختلف جامعه از جمله هنر باید مدنظر قرار گیرد.

وی در مقام انتقاد از جشنواره نیز بیان کرد: متاسفانه در حال حاضر قیمت فیلم ها از ذائقه مخاطبان سبقت گرفته است و در جشنواره ها این شاخص تعیین کننده شده است.

وی بیان کرد: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بودجه مشخصی برای برگزاری جشنواره ها در استان ها در نظر نمی گیرد و به همین دلیل بدون در نظر گرفتن ذائقه تماشاچیان به دنبال خرید فیلم های ارزان تر می روند.

وی در خصوص بی توجهی مسئولان برگزاری جشنواره به نظرات تماشاچیان در شهرهای مختلف اشاره کرد و گفت: ذائقه مردم در سراسر کشور متفاوت است و نباید در داوری فیلم ها فقط به نظرات پایتخت نشینان توجه کرد.

نماینده مردم مشهد در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: با وجود اینکه برگزاری جشنواره فیلم فجر در مشهد سابقه دیرپایی دارد امسال بنا بود این جشنواره در مشهد برگزار نشود که با پیگیری جامعه خبرنگاران مشهد و مسئولان فرهنگی و حتی نمایندگان م ما شاهد برگزاری جشنواره در مشهد هستیم.

وی ادامه داد: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بودجه مشخصی برای برگزاری جشنواره در استان های مختلف درنظر نگرفته و به همین دلیل برای اکران فیلم ها در شهرستان ها مشکلات اعتباری زیادی دارد.

قاضی زاده ابراز داشت: برگزارکنندگان جشنواره فیلم فجر برای اکران فیلم ها در شهرستان ها مجبور به تخفیف گرفتن از تهیه کنندگان هستند و به همین دلیل بدون توجه به ذائقه مخاطب تنها سراغ فیلم هایی می روند که حضور جدی در جشنواره ندارند.

وی با تأکید بر ضرورت بهره گیری از نظرات مردم در شهرهای مختلف گفت: این مسئله باعث رشد هنر در شهرستان ها و به دنبال آن رشد هنر در سراسر کشور می شود.

برگزاری جشنواره به رفع تکلیف تبدیل شده است

قاضی زاده با بیان اینکه این شکل از برگزاری جشنواره در شهرستان ها تنها برای رفع تکلیف است، گفت: حتی آنچه در چند سال اخیر به عنوان جشنواره فیلم فجر در تهران برگزار می شود برای رفع تکلیف بوده و به موضوعی تکراری تبدیل شده است.

وی با اشاره به اینکه شکل گیری جشنواره فیلم فجر برای رشد هنر فیلم سازی در کشور بوده ادامه داد: فعال شدن جامعه هنری وابسته به استفاده از آرا و نظرات همه مردم در سراسر کشور است.

قاضی زاده ادامه داد: اگر قرار است جایزه ای به نام برگزیده مردمی اهدا شود، باید در شهرستان هایی که جشنواره برگزار می شود گروه داورانی شکل بگیرد و نظرات استان های مختلف کشور هم در این جایزه اعمال شود.