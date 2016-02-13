دیدار «راحیل شریف» با سفیر جدید افغانستان در پاکستان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سما نیوز، راحیل شریف فرمانده کل ارتش پاکستان با «عمر ذخیلوال»، سفیر جدید افغانستان در اسلام آباد دیدار و گفتگو کرد.

در این دیدار ضمن بحث و تبادل نظر در مورد مسائل دو جانبه افغانستان-پاکستان بر گسترش روابط دو کشور در زمینه های سیاسی و اقتصادی تاکید شد.

افزون بر این، دو طرف بر اتخاذ یک سیاست راهبردی جهت تامین امنیت در مرزهای مشترک اسلام آباد- کابل تاکید کردند.

لازم به ذکر است که پیش از این «جانان زی موسی» به عنوان سفیر افغانستان در پاکستان مشغول به فعالیت در این کشور بود.