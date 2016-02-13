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۲۴ بهمن ۱۳۹۴، ۹:۲۴

دیدار «راحیل شریف» با سفیر جدید افغانستان در پاکستان

دیدار «راحیل شریف» با سفیر جدید افغانستان در پاکستان

فرمانده کل ارتش پاکستان با سفیر جدید افغانستان در اسلام آباد، دیدار و گفتگو کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سما نیوز، راحیل شریف فرمانده کل ارتش پاکستان با «عمر ذخیلوال»، سفیر جدید افغانستان در اسلام آباد دیدار و گفتگو کرد.

در این دیدار ضمن بحث و تبادل نظر در مورد مسائل دو جانبه افغانستان-پاکستان بر گسترش روابط دو کشور در زمینه های سیاسی و اقتصادی تاکید شد.

افزون بر این، دو طرف بر اتخاذ یک سیاست راهبردی جهت تامین امنیت در مرزهای مشترک اسلام آباد- کابل تاکید کردند.

لازم به ذکر است که پیش از این «جانان زی موسی» به عنوان سفیر افغانستان در پاکستان مشغول به فعالیت در این کشور بود.

کد مطلب 3050603

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