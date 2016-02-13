راه ارتباطی ۷۰ روستای زنجان بازگشایی شد

مسعود خوشکام در گفتگو با خبرنگار مهر، افزود: با توجه به بارش برف طی چند روز گذشته در استان زنجان راه ارتباطی بیش از ۷۰ روستا مسدود شده بود که با تلاش راهداران بازگشایی شد.

وی اظهار کرد: بازگشایی راه ارتباطی برخی از روستاها که در مناطق کوهستانی قرار داشتند بسیار سخت بود ولی راهداران با تلاش شبانه روزی در عملیات بازگشایی موفقیت عمل کردند.

مسئول مرکز مدیریت راه های استان زنجان گفت: در حال حاضر راه ارتباطی تمام راه های اصلی، فرعی و روستایی باز و تردد در آنها روان است.

خوشکام ابراز کرد: مردم عزیز به محض اینکه قصد مسافرت داشته باشند با ارسال پیامک به سامانه ۱۰۰۰۲۴۱۱۴۱ از وضعیت راه ها باخبر شوند.

وی افزود: همچنین مسافران می توانند از طریق تلفن گویای ۱۴۱ با ۳۰ خط فعال از وضعیت جاده ها باخبر شوند و همچنین این تلفن آماده دریافت پیشنهادات و انتقادات مردم است.

مسئول مرکز مدیریت راه های استان زنجان گفت: همچنین تلفن ۳۳۷۷۲۰۲۷ نیز ۲۴ ساعته آماده پاسخگویی به شهروندان است.